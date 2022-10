Caso Bellavia, la lezione di Luca Onestini: “L’amico più importante me l’ha dato la tv” Dopo il caso Marco Bellavia, Luca Onestini ha voluto mandare un messaggio sottolineando come proprio il GfVip gli ha regalato l’amicizia più importante della sua vita con Raffaello Tonon.

C'è stato un tempo in cui al Grande Fratello Vip si celebrava l'amicizia. Era il tempo degli "Oneston": Luca Onestini e Raffaello Tonon, protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip edizione 2017. Dopo il caso Marco Bellavia, Luca Onestini ha voluto mandare un messaggio sottolineando come proprio il mondo dello ‘spettacolo' e quello stesso programma, gli ha regalato l'amicizia più importante della sua vita.

Le parole di Luca Onestini

Pubblicando un video nel quale ancora oggi i due amici sono legati e sorridenti, Luca Onestin lancia una frecciata ai concorrenti dell'edizione di quest'anno: "In nome dello spettacolo si schiacciano persone e anime", scrive Onestin.

L’Amico più importante della mia vita l’ho incontrato in Tv dove in nome dello “spettacolo” si schiacciano persone e anime. È un paradosso ma è la Realtà.È in mezzo alle luci finte dei riflettori che ho trovato un Sole.Sempre più grato di averti nella mia vita Raffa.

Il ritorno di Marco Bellavia

Secondo quanto anticipato da fonti vicine a Fanpage.it, Marco Bellavia farà presto il suo ritorno in puntata dopo quello che è successo il 3 ottobre e nei giorni precedenti. In un video su Instagram, pubblicato dal suo agente, Bellavia ha assicurato tutti sul suo stato di salute: "Sto bene, avevo solo bisogno di ricaricarmi". Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa dopo un momento di crisi depressiva e il contesto non lo ha aiutato: per atti di bullismo nei suoi confronti, sono stati espulsi dalla casa Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, quest'ultimo in seguito a un televoto lampo. Anche Sara Manfuso ha lasciato la casa di sua spontanea volontà perché non ha voluto associare il suo nome a quello che è accaduto. Sonia Bruganelli, sua critica più aspra, ha ironizzato: "Che grande perdita". La puntata inedita del GfVip andrà in onda questa sera, giovedì 6 ottobre.