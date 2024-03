Carlo Conti torna con Rischiatutto 70, due appuntamenti al sabato sera dal 2 marzo

Torna Carlo Conti con Rischiatiutto '70. Dopo il successo della prima puntata di Rischiatutto ’70, che è andata in onda lo scorso 3 gennaio in occasione dei 70 anni della Tv di Stato, il conduttore torna nel sabato sera di Rai1 con due nuovi appuntamenti sabato 2 e sabato 9 marzo.

Carlo Conti riprende lo schema del primo appuntamento, utilizzando il "motore" di un programma-simbolo della Rai, il gioco del "Rischiatutto" di Mike Bongiorno. Nella prima serata i protagonisti che giocheranno, con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie di concorrenti, Piero Chiambretti e Nino Frassica (già vincitori della prima serata), Christian De Sica e Alessia Marcuzzi, Carlo Verdone e Claudia Gerini.

Le “materie” e le domande del tabellone spazieranno da “varietà” a “sceneggiati e fiction”, dalla comicità alla musica, dai grandi protagonisti ai programmi più popolari (‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’…) e a quelli che hanno lasciato tracce indelebili (‘Carosello’, ‘Indietro Tutta’, ‘Odeon'…); senza dimenticare i grandi eventi dei quali la RAI è stata protagonista o testimone.

L'appuntamento con Rischiatutto '70 torna dopo l'importante successo di pubblico riscosso lo scorso gennaio, un evento che registrato ascolti sopra il 28% di share, oltre 4 milioni di spettatori, con picchi del 36% di share e 6 milioni di spettatori. In un'intervista a Fanpage.it Conti aveva commentato così quei numeri "inaspettati":

Abbiamo creato un evento, era un giorno particolare, quando me l'hanno affidato ho pensato a un meccanismo che ci permettesse di ricordare personaggi della storia della Rai, mostrare filmati delle teche e farlo in maniera celebrativa. Giocare con i ricordi in maniera attiva, non passiva. Ho pensato che il Rischiatutto, simbolo del quiz per eccellenza, forse il contenitore giusto per poter fare tutto questo. Evidentemente la scelta ha pagato.