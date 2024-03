Ascolti tv sabato 9 marzo: chi ha vinto tra C’è Posta per te e Rischiatutto 70 Gli ascolti tv di sabato 9 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Rischiatutto 70 e Canale 5 con l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Tutti i dati Auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di sabato 9 marzo ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Rischiatutto 70, quiz che richiama il celebre ‘Rischiatutto' di Mike Bongiorno, mentre su Canale 5 è andato in onda l'ottava e ultima puntata di C'è Posta per te con Maria De Filippi. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

Chi ha vinto tra C'è Posta per te e Rischiatutto 70

Nella serata di sabato 9 marzo, su Rai1 è andato in onda Rischiatutto 70, una selezione delle puntate del noto quiz condotto da Mike Bongiorno, da sempre affiancato dalla storica valletta Sabrina Ciuffini. Presenti tanti dei concorrenti entrati nella memoria collettiva degli spettatori, come Silviana Guerriero, Giuliana Longari e Ascanio De Gregorio. L'appuntamento è stato visto da 3.083.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Canale 5 ha invece ha trasmesso l'ottava e ultima puntata di questa edizione di C'è Posta per te. In studio, con Maria De Filippi, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante della Roma, arrivati per fare una sorpresa a Gabriele e Ilenia, figlia di Simona che ha recentemente perso il marito. L'appuntamento è stato visto da 4.587.000 spettatori con uno share del 29.9%, attestandosi come il programma più visto della serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la prima puntata de Le Indagini di Sister Boniface è stato visto da 591.000 spettatori con il 3.2% di share; su Italia1 Minions ha radunato 753.000 spettatori davanti alla tv, pari al 4%; su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha coinvolto 368.000 spettatori e il 2%, mentre su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo ha totalizzato circa 795.000 spettatori (4.5%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 995.000 spettatori con il 5.3% e su Tv8 la differita della Formula 1 – GP Arabia Saudita ha siglato 1.099.000 spettatori (5.8%)