Bruce Willis in un video torna a parlare, ma è un ricordo del passato La moglie di Bruce Willis ha condiviso un video straziante della star precedente al peggioramento delle sue condizioni.

La moglie di Bruce Willis ha condiviso un video straziante della star dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale. Emma Heming ha condiviso una clip Instagram dal passato (una di quelle che il social ti consiglia nella sezione "ricordi") che descrive uno dei momenti di Bruce Willis più teneri dopo aver appreso la sua diagnosi al passato del marito Bruce Willis mentre descrive quanto lo ama a causa della sua diagnosi di demenza

La storia di Emma Heming

Nella giornata di mercoledì Emma Heming ha condiviso su Instagram la storia: "Oddio, sono innamorata di lui". La clip in questione mostrava la star di Die Hard, 67 anni, che diceva di essere "pazzo" per il marchio di prodotti per la cura della pelle di sua moglie. È una clip che arriva dopo l'annuncio del peggioramento delle condizioni di Bruce Willis. Gli sono tutti vicino, in questo momento. Tutti i suoi familiari, compresa anche l'ex moglie Demi Moore. Non lo hanno abbandonato mai. L'attore in un momento così delicato della sua vita, può contare sull'affetto delle persone care, ma anche di tantissimi fan che da tutto il mondo stanno con il fiato sospeso per le sue condizioni. Purtroppo, l'attore si è anche ritirato dalle scene.

Il peggioramento delle condizioni

A parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis, in un'intervista concessa alla Blind, è stato il cugino della madre Wilfired Gliem. In una intervista, che è diventata virale solamente quattro giorni fa, l'uomo ha fatto sapere che la star non sarebbe più in grado di riconoscere nemmeno la madre Marlene. E, spiegando il punto di vista della donna, ha detto: "Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora". E ancora: "le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui". Tutti segnali di un progressivo peggioramento della malattia.