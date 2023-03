Bruce Willis compie 68 anni e ricompare in video dopo la diagnosi di demenza frontotemporale Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis, ha pubblicato un video che ritrae i festeggiamenti in occasione del compleanno dell’attore. È la prima volta che la star ricompare in video dopo la diagnosi di demenza frontotemporale.

A cura di Daniela Seclì

Bruce Willis ha festeggiato 68 anni. L'attore, che si è ritirato dalla scena perché affetto da demenza frontotemporale, è ricomparso in video, in un breve filmato pubblicato dalla sua ex moglie Demi Moore. Quest'ultima ha mostrato i festeggiamenti per il compleanno dell'attore. Ancora una volta, la famiglia si è stretta attorno alla star. Willis è apparso felice di celebrare il traguardo dei 68 anni insieme a loro.

I festeggiamenti per il compleanno di Bruce Willis

Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis, ha pubblicato sui social un video che ritrae i festeggiamenti in occasione del sessantottesimo compleanno dell'attore. Per la star, afflitto da considerevoli problemi di salute, piccola festa in casa, con le persone più care, che hanno intonato insieme Happy Birthday to you. Bruce Willis è sembrato apprezzare molto. Ha cantato insieme a loro e poi ha soffiato sulle candeline, di una torta squisita pronta a essere condivisa con gli invitati. Demi Moore ha accompagnato il video con una dedica: "Buon compleanno Bruce Willis! Siamo così felici di poterti festeggiare oggi. Voglio bene a te e alla nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri".

Bruce Willis ha ricevuto una diagnosi di demenza frontotemporale

Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale. Lo ha annunciato l'ex moglie Demi Moore, lo scorso febbraio: "Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce, nella primavera del 2022, le sue condizioni sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene si tratti di una notizia dolorosa, è anche un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara". L'attrice ha aggiunto che Bruce Willis, lungo tutta la sua carriera, ha sempre usato la sua voce e il suo ruolo privilegiato per aiutare gli altri e sensibilizzare su tematiche importanti, dunque oggi la sua famiglia spera che i media si occupino sempre di più della malattia che lo ha colpito, per accrescere la consapevolezza del pubblico.