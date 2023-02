Belve di Francesca Fagnani diventa uno show in prima serata: data inizio, ospiti e anticipazioni Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna su Rai2 dal 21 febbraio ogni martedì questa volta in prima serata, “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. I primi quattro ospiti: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Quote comiche: Ubaldo Pantani, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le Eterobasiche.

Uno studio tutto nuovo, la promozione in prima serata, la promessa di Fremantle di renderlo uno show a tutto tondo, non solo un contenitore di interviste. Sta accadendo questo a Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani destinato a lasciare traccia anche in questa seconda tranche di stagione. Riparte martedì 21 febbraio e ogni martedì per le prossime cinque settimane cercherà di intrattenere il pubblico di Rai 2.

Nella conferenza stampa di presentazione, Francesca Fagnani si è detta serena, consapevole di portare con sé il bagaglio maturato nel suo lavoro da cronista, che le richiedeva, in forme diverse, coraggio e tenacia: "Io di base mi sento una cronista, è un metodo che mi sono portata dentro a Belve e tante altre cose che ho fatto. Il principio è quello della verità".

Ospiti della prima puntata: anticipazioni interviste

Non le mancheranno con i nuovi ospiti, che saranno: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Ognuno a suo modo ha una storia da raccontare e un carico di non detti che sta già alzando le aspettative. Le clip mostrate in anteprima hanno rivelato l'ostinazione con la quale Anna Oxa ha affrontato Sanremo 2023, sottraendosi a qualsiasi occasione di confronto, nella piena convinzione di non vedere altre classifiche possibili se non quelle della gente fuori l'Ariston, e Wanda Nara che "si è presentata con Mauro Icardi" dopo mesi di turbolenze social.

Le quote comiche: Ubaldo Pantani, le Eterobasiche e Cristina Di Tella

Tra le novità, in primis il numero di interviste, che saranno tre per puntata, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune new entry prelevate dal web: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram Eterobasiche danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.