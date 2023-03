Attilio Romita: “Al Gf Vip mi hanno fatto a pezzi, il programma mi ha trattato malissimo” Attilio Romita commenta in toni aspri la partecipazione al Grande Fratello Vip, reality show dal quale è stato eliminato per effetto del voto del pubblico: “Sono stato trattato malissimo. Mia figlia aveva ragione a volere che non lo facessi”.

Attilio Romita non conserva un buon ricordo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Lo ha chiarito nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv cui ha confidato he il reality avrebbe “fatto a pezzi” la sua immagine, aggiungendo di essere pentito di non avere dato ascolto alla figlia che gli aveva chiesto di non partecipare al programma, temendo eventuali scivoloni. Una presa di posizione dura che potrebbe suscitare il malcontento di Alfonso Signorini, collega di Attilio e conduttore del programma.

“Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi”, lamenta l’ex mezzobusto del TG1, “Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto. Non avevo il supporto degli ammiratori. Sono arrivato senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: ‘Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo’”.

La pace con la compagna Mimma Fusco

Attilio annuncia inoltre di essersi riappacificato con la compagna Mimma Fusco, che aveva scelto di prendere le distanze dal giornalista dopo il suo avvicinamento a Sarah Altobello, che si è risolto velocemente dopo la dura presa di posizione della donna. “All’inizio non voleva essere toccata”, ha raccontato Romita, “Invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”. Infine, Romita ha aggiunto che gli piacerebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip da opinionista.