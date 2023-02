Attilio Romita ha ritrovato Mimma fuori dal GF Vip: “Mi ha fatto portare le chiavi di casa” Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco si stanno riavvicinando. Lo dimostra quanto accaduto nella puntata del GF Vip del 16 febbraio quando il giornalista ha chiarito di avere ritrovato la donna fuori dalla Casa.

Attilio Romita e Mimma Fusco si stanno riavvicinando. Il giornalista, eliminato al Grande Fratello Vip, ha ritrovato la compagna fuori dalla Casa. I due si erano allontanati quando Attilio si era lasciato trasportare dall'attrazione nei confronti di Sarah Altobello. L'intesa fisica tra loro aveva spinto Mimma a fare un passo indietro.

La lettera di Mimma Fusco

Mimma, in occasione dell'uscita di Attilio dalla Casa, ha fatto recapitare al conduttore Alfonso Signorini una lettera:

Mio caro Alfonso,

Scrivo "mio caro" perché da quando è iniziato il GF Vip e il riverbero della luce dei riflettori mi ha investito inevitabilmente, mi sono trovata spiazzata. Invece grazie a te, ai tuoi suggerimenti e ai tuoi messaggi, sono riuscita ad alleggerire il carico da co-partecipante del gioco, mio malgrado, che mi ha creato un po' di disagio per una certa estraneità al mondo dello spettacolo. Inutile dirti che finalmente è uscito!Abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio ma ora sono tranquilla. Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato indubbiamente forte, le cose da dire sono tante che due righe non basterebbero. In sostanza, deve dimostrarmio di essere l'Attilio di prima e non l'irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio. Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata ma chi sono io per negare una seconda opportunità?

Attilio: "Mimma mi ha fatto riconsegnare le chiavi di casa"

"Quando sono arrivato a Bari, mi ha fatto trovare suo figlio con le chiavi di casa perché era impegnata per lavoro", ha raccontato Attilio in studio, "Poi mi ha raggiunto a casa e non è stato facile. L'ho trovata molto provata. È stata mortificata, offesa, aggredita. Si sono affacciati avvocati che le offrivano il loro servizio legale per querelarmi e cacciarmi fuori di casa. Gli avvoltoi si sono aggirati intorno a una donna ferita e offesa". Quindi il giornalista ha concluso:

