GFVip, Attilio Romita: “Mia figlia non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui” Attilio Romita confida la sua delusione in merito al trattamento che gli viene riservato in puntata, confidando agli altri inquilini che ancor prima di entrare nella Casa sua figlia ha voluto chiudere i rapporti, proprio a seguito della partecipazione al reality.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, è frequente che i concorrenti si ritrovino a parlare di quanto accade durante la diretta ed emergano malumori e dispiaceri. Tra coloro che hanno espresso un certo malcontento per il trattamento riservatogli finora, c'è Attilio Romita. Il giornalista si è sentito messo da parte nell'affrontare dinamiche più intricate delle ship e delle querelle che nascono tra le mura di Cinecittà e ha confessato di sentirsi poco addentro al contesto del reality, dichiarando che per questa ragione sua figlia ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto con lui.

La delusione di Attilio Romita

L'ex volto del Tg1, trovandosi a parlare con Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, ha espresso il suo dispiacere nell'essere sempre relegato a momenti della puntata di minore importanza, e di non essere considerato quando la sua esperienza potrebbe risultare come un valore aggiunto. Nel caso specifico, il rammarico è il fatto che a lui gli vengano preferite altre persone che hanno una competenza diversa sulle tematiche di stretta attualità: "Francamente, ti ripeto, sono di un'umiltà congenita, una modestia che mi viene naturale, francamente di far prevalere l'opinione e l'analisi di un evento di cronaca come quello di Pamela al fratello di un grande comico, il fratello, e io devo stare zitto, allora non è il posto mio".

La confessione di Attilio Romita sulla figlia

Il timore di Romita, quindi, riguarda la sua reputazione e la percezione che il pubblico a casa ha di lui, spesso ritratto come "una macchietta" e non per il suo passato di rilievo. A questo proposito, quindi, il giornalista parla anche di sua figlia 26enne e del rapporto ormai interrotto dopo il suo ingresso nella Casa: