Sarah Altobello si dichiara ad Attilio Romita: “Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli” Nella puntata del GF VIP stasera Sarah Altobello ha dichiarato il suo interesse per Attilio Romita. Nonostante i trascorsi, la concorrente ha ammesso di provare delle emozioni quando parla con lui: “Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarah Altobello nella casa del Grande Fratello VIP ha ammesso di provare dei sentimenti per Attilio Romita. Nonostante i trascorsi, la concorrente ha spiegato che il giornalista suscita in lei delle emozioni. Le sue parole in confessionale:

Lo dico sempre, ha suscitato in me uno stato emozionale. Ho avuto uomini come Attilio, mi piace lui, quando parla mi incanta. Ci sono dei lati suoi che mi piacciono tanto.

Chiamato in mistery, Attilio Romita ha scoperto le emozioni che prova la sua inquilina.

Il commento di Attilio Romita su Sarah Altobello

Dopo aver ascoltato le confessioni di Sarah Altobello, Attilio Romita ha spiegato: "Sarah parlava per sé, io non devo trattenermi. Non riesco a immaginare nulla che possa determinare il mio cambiamento di vita, ovvero mandare all'aria il rapporto più importante che ho fuori. Uscirò da qui con la stessa condizione, a prescindere da cosa deciderà Mimma. A volte sono sopra le righe, difficilmente mi hai trovato finto. Dopo 130 giorni trascurato dalle donne della casa, se trova una persona che mi dedica 5 minuti di attenzione, non sono un robot. Sono sensibile, dico grazie a Sarah per essere stata così carina con me". Raggiunto dalla Altobello, la Vip ha ribadito la sua posizione: "Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse".

Romita ha continuato: "Sarah non ha mai nascosto il suo interesse nei miei confronti, è stata così corretta da non fare nulla per approfittare di situazioni, non ha mai tentato di farmi cedere".

Le parole per Mimma Fusco

"Mi piacerebbe presentare Sarah a Mimma": Attilio Romita teme che la sua compagna non lo stia più aspettando. "Spero di non provare un brutto periodo qualora Mimma non ci fosse più per me" ha infine concluso, chiudendo ogni possibilità di poter vivere una storia con la Altobello.