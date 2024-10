video suggerito

Ascolti TV sabato 5 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales Chi ha vinto tra la seconda puntata di Ballando con le stelle con ospite Barbara D'Urso in onda su Rai1 e Tu sì que vales proposto da Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 5 ottobre.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, sabato 5 ottobre, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e di approfondimento, film, serie tv e documentari. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Ballerina per una notte Barbara d'Urso. Canale5 ha proposto Tu sì que vales. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 5 ottobre.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti tv tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Sabato 5 ottobre, Rai1 ha trasmesso la seconda puntata di Ballando con le stelle. Ballerina per una notte, Barbara D'Urso. La puntata è stata particolarmente intensa. Sonia Bruganelli si è scontrata con la giuria. Scintille anche tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia. Non c'è stato nessun eliminato (qui la classifica della seconda puntata). Canale5 ha proposto una nuova puntata di Tu sì que vales. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli presidentessa della giuria popolare.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie F.B.I. Rai3 ha reso omaggio a Raffaella Carrà con il documentario La nostra Raffaella. Italia1 ha intrattenuto con Cattivissimo me 3. Rete4, invece, ha lasciato spazio al programma Freedom oltre il confine condotto da Roberto Giacobbo. Su La7 in onda In altre parole di Massimo Gramellini. Sul Nove spazio ad Accordi & disaccordi con Luca Sommi.