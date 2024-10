video suggerito

Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato: la classifica della seconda puntata Nella seconda puntata di Ballando con le stelle di sabato 5 ottobre, nessuna coppia è stata eliminata. Prime nella classifica provvisoria, sono state le coppie di Bianca Guaccero con Giuseppe Pernice e Nina Zilli con Pasquale La Rocca.

A cura di Ilaria Costabile

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 5 ottobre, nessuna coppia è stata eliminata. A seguito delle varie esibizioni che ci sono state nel corso della serata e alle quali i giudici hanno assegnato determinate votazioni, è stata poi stilata la classifica finale, con la quale si aprirà la prossima puntata, che ha visto trionfare le coppie di Bianca Guaccero e Giuseppe Pernice e poi Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Nessun eliminato nella puntata del 5 ottobre

Dopo la prima puntata in cui non c'è stata alcuna eliminazione, anche nel secondo appuntamento con lo show di Milly Carlucci, nessuna delle coppie in gara è stata eliminata. Però, diversamente dalla puntata precedente, le prime due coppie in classifica hanno guadagnato ulteriori punti, che gli permetteranno di non partire da zero alla prossima esibizione.

La classifica della seconda puntata

Come accade per ogni puntata, la classifica viene stilata dalla somma dei voti assegnati dalla giuria e il televoto del pubblico, a cui si aggiunge anche il tesoretto, guadagnato dalla ballerina per una notte Barbara D'Urso, che ha conquistato 49 punti. Alberto Matano ha voluto assegnare parte del premio ad una coppia giovane, ovvero quella formata da Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti, mentre l'altra parte è stata assegnata da Rossella Erra a Nina Zilla e Pasquale La Rocca.

Bianca Guaccero e Giuseppe Pernice Nina Zilli e Pasquale La Rocca Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Federica Nargi e Luca Favilla Federica Pellegrini e Angelo Madonia Alan Friedman e Giada Lini Tommaso Marini e Sophia Berto Massimiliano Ossini e Veera Kinnuen Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli Sonia Bruganelli e Carlo Aloia Furkan Palali e Erica Martinelli