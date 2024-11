video suggerito

Ascolti tv mercoledì 6 novembre: chi ha vinto tra Tutti i sogni ancora in volo e Io canto generation Gli ascolti tv di mercoledì 6 novembre 2024: chi ha vinto la gara in termini di dati auditel tra Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1 e Io canto generation su Canale5.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 6 novembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda, in replica, lo show di Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. Su Canale5, invece, il programma condotto da Gerry Scotti, Io canto generation. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti, e i dati Auditel di mercoledì 6 novembre.

La sfida tra Rai 1 con Tutti i sogni ancora in volo e Canale5 con Io canto generation

La replica di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri andato in onda in prima serata su Rai 1 ieri sera, mercoledì 6 novembre 2024, ha intrattenuto 1.530.000 spettatori pari ad uno share del 9.8 %. Io canto generation su Canale 5 batte Rai 1 raggiungendo 2.084.000 spettatori pari ad uno share del 14.7 %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai 2 è andata in onda la serie tv Stucky e ha registrato 1.369.000 spettatori pari ad uno share del 7.1 %. Chi l'ha visto? su Rai 3 ha ottenuto 1.803.000 spettatori pari ad uno share del 11.3 %. Quo Vado su Italia1 ha intrattenuto 1.549.000 spettatori pari ad uno share del 8.6 %. Fuori dal coro su Rete4 ha segnato 765.000 spettatori pari ad uno share del 5.5 %. La partita di Champions, PSG contro Atletico Madrid, su Tv8 è stata seguita da 682.000 spettatori pari ad uno share del 3.5 %. La Corrida andata in onda sul NOVE ha intrattenuto 982.000 spettatori pari ad uno share del 5.5 %. Una giornata particolare (Giugno 1944 Arrivano gli Americani) su La7 ha segnato 890.000 spettatori pari ad uno share del 5.4 %.

Affari Tuoi, Striscia La Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di De Martino, Ricci e Amadeus

Questa la sfida agli ascolti nella fascia dell'access prime time. Affari Tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha intrattenuto 5.544.000 spettatori (26.4% di share). Chissà chi è di Amadeus sul NOVE ha totalizzato 514.000 spettatori con il 2.5% di share nella prima parte e 593.000 spettatori con il 2.8% di share nella seconda. Striscia La Notizia su Canale5 ha raggiunto 2.841.000 spettatori pari al 13.5% di share.