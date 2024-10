video suggerito

Io canto generation con Gerry Scotti: la giuria, i capisquadra e le novità della seconda edizione Io canto generation con Gerry Scotti al via da mercoledì 9 ottobre alle 21:30 su Canale5. Nella seconda edizione 24 concorrenti e sei squadre. In giuria Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Capisquadra Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Mercoledì 9 ottobre al via su Canale5 la seconda edizione del programma Io canto generation condotto da Gerry Scotti. L'appuntamento è in prima serata, alle ore 21:20. Ci saranno delle novità sia in giuria che tra i capisquadra. La giuria sarà composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A loro si aggiungerà Iva Zanicchi. I capisquadra saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta a cui si aggiungerà Lola Ponce. A sfidarsi, nell'arco di sei puntate, ventiquattro concorrenti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. La radio ufficiale del programma è R101. A rappresentarla, la speaker radiofonica Chiara Tortorella, che avrà un ruolo decisivo nella classifica.

La giuria di Io canto generation: tra i nomi anche Iva Zanicchi e Orietta Berti

Nella giuria di Io canto generation anche Iva Zanicchi e Orietta Berti

La giuria di Io canto generation è composta da conduttori, cantanti e attori. Tornano i volti della prima edizione ma con una preziosa aggiunta. A Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi si aggiunge Iva Zanicchi. Ecco, dunque, la giuria della seconda edizione di Io canto generation:

Michelle Hunziker;

Al Bano;

Orietta Berti;

Claudio Amendola;

Fabio Rovazzi;

Iva Zanicchi.

I capisquadra della seconda edizione del programma con Gerry Scotti

Lola Ponce new entry tra i capisquadra di Io canto generation

I concorrenti saranno divisi in sei squadre con a capo di ciascuna squadra un volto noto del mondo dello spettacolo. Tra i capisquadra la new entry Lola Ponce. La cantante vinse il Festival di Sanremo 2008 con il brano Colpo di fulmine cantato insieme a Giò Di Tonno. Con lei i capisquadra della scorsa edizione. Dunque, ecco chi capitanerà le squadre di Io canto generation:

Lola Ponce;

Fausto Leali;

Anna Tatangelo;

Mietta;

Cristina Scuccia;

Benedetta Caretta.

I concorrenti di Io canto generation 2024

I concorrenti di Io canto generation sono 24 e hanno un'età compresa tra i 10 e i 15 anni. Saranno divisi in sei squadre e si esibiranno nel corso di sei puntate con la direzione artistica di Roberto Cenci, accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Sfida dopo sfida, gli spettatori vedranno formarsi la classifica che potrà essere ribaltata dal giudizio del pubblico. Inoltre, anche il giudizio di Chiara Tortorella contribuirà al verdetto finale.