Il cast di LOL 5: i nomi e le foto dei concorrenti Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Conducono Angelo Pintus e Alessandro Siani. Partecipano al gioco da Enrico Brignano a Geppi Cucciari. Ecco il cast completo.

Dopo le prime quattro edizioni, LOL cambia completamente volto affidandosi per la prima volta a un duo inedito di conduttori: Angelo Pintus e Alessandro Siani. Saranno dieci comici a contendersi la vittoria finale (annunciati in nove, il decimo sarà il vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro). L'obiettivo è come sempre quello di non ridere nelle sei ore di gioco. Questo l'elenco dei concorrenti:

Federico Basso

Enrico Brignano

Flora Canto

Tommy Cassi

Raul Cremona

Geppi Cucciari

Valeria Graci

Andrea Pisani

Marta Zoboli

Il decimo sfidante nell’arena di LOL: Chi ride è fuori sarà uno fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Elio, Katia Follesa, Lillo Petrolo e Mago Forest saranno i giudici del talent.

Il cast di LOL 5: i nomi dei concorrenti

Prime Video ha scelto di puntare su un nuovo duo di arbitri e conduttori in control room: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Saranno loro a far rispettare il rigido regolamento del programma che è composto da questi concorrenti.

Federico Basso

Federico Basso è un comico e un autore televisivo nato a Torino. Ha esordito a Zelig Off e lavorato a Zelig e a The Band. È alto quasi due metri. La sua stazza è spesso oggetto di battute dato anche il suo cognome.

Enrico Brignano

Enrico Brignano è un attore italiano, regista, sceneggiatore, è nato il 18 maggio 1966 a Roma. Quasi quarant'anni di carriera, allievo di Gigi Proietti: teatro, cinema, televisione. Partecipa con la compagna Flora Canto.

Flora Canto

Flora Canto nata a Roma il 12 febbraio del 1983. Attrice e conduttrice italiana, sposata con Enrico Brignano. In carriera: Telethon, Made in Sud, Partita del Cuore, I fatti vostri, Zecchino d'oro.

Tommy Cassi

Tommaso Cassissa alias Tommy Cassi, esponente della Generazione TikTok. Fa parte della boyband AUCH formata nel 2022, composta da lui stesso, Andrea Pisani dei PanPers e Gabriele Boscaino dei Nirkiop.

Raul Cremona

Comico, illusionista e attore italiano, classe 1956. Una carriera legata a Zelig e ai programmi della Gialappa's Band. I suoi personaggi: il Mago Oronzo, Giorgian, Jacopo Ortis, Jerry Manipolini.

Geppi Cucciari

Geppi Cucciari, all'anagrafe Maria Giuseppina Cucciari, è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana, nata il 18 agosto 1973 a Cagliari. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, si è fatta notare nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al programma comico "Zelig", dove ha conquistato la notorietà. Attualmente conduttrice di Splendida Cornica.

Valeria Graci

Valeria Graci, classe 1980, comica, attrice. Nata artisticamente a Zelig e diventata famosa in duo con Katia Follesa, ha esperienze sia al cinema che in televisione. In carriera: Ex – Amici come prima!, Vacanze di Natale a Cortina, Baciato dalla fortuna.

Andrea Pisani

Famoso grazie al duo comico dei PanPers, è attore, regista e autore televisivo.

Marta Zoboli

Comica quarantaduenne, formatasi nel gruppo "Sagapò", fondato da Gianmarco Pozzoli e Gianluca De Angelis, poi proseguito col duo Marta e Gianluca (dal 2012). Zelig ma anche Sanremo 2016: presenti in tutte le sere nel ruolo dei Coniugi Salamoia.