Fedez e Matano fuori da LOL 5: chi sono i nuovi conduttori dello show comico di Prime Video Grande novità per la quinta edizione dello show targato Amazon Prime Video, che dopo quattro stagioni cambia i nomi alla conduzione. Ecco chi sostituirà Fedez e Matano.

A cura di Andrea Parrella

Con la quinta edizione LOL cambia tutto, a cominciare dalla conduzione. Dopo quattro edizioni lascia Fedez, conduttore sin dal debutto, e Frank Matano che lo aveva affiancato dalla seconda stagione. A guidare LOL 5 saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus. Se quest'ultimo è un volto già noto al pubblico di LOL, grazie alla sua partecipazione alla prima stagione in qualità di concorrente, per Siani si tratta di un'esperienza del tutto nuova e di un ingresso nel mondo Amazon Prime Video.

Alessandro Siani e Pintus nuovi conduttori di LOL 5

L'annuncio dei nuovi conduttori è arrivato tramite un post sull'account Instagram ufficiale della piattaforma, che ritrae Siani e Pintus in alcuni estratti della nuova edizione, di cui non si conosce ancora la data di rilascio. Molto probabilmente si tratterà, come accaduto sin dalla prima edizione, nei primi mesi del 2025.

L'assenza di Fedez dopo quattro edizioni

Che Fedez non avrebbe guidato la quinta edizione di LOL era cosa già chiara sin dalla presentazione dei palinsesti di Amazon Prime Video per questa stagione. Se il titolo era stato riconfermato come uno dei format di punta del 2025, anche in considerazione del successo raccolto fino a oggi, il nome di Fedez era sparito del tutto dagli annunci. Un fatto molto significativo, in considerazione del fatto che il rapper è stato uno dei volti simbolo della piattaforma di Amazon sin dal suo approdo in Italia.

Confermata la nuova stagione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro

Oltre a confermare la quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori, Prime Video ha fatto sapere che si rifarà una nuova edizione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro, format condotto dal Mago Forest con Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria. Si tratta di una specie di “presule” dello show principale che consente alla giuria di scegliere il decimo concorrente in grado di sfidare i “big” in gara.