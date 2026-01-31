Ascolti TV 30 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Tali e quali 2026 e Colpa dei sensi

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra la finale di Tali e Quali 2026 su Rai1 e la fiction Colpa dei Sensi su Canale 5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 30 gennaio.

Venerdì 30 gennaio la prima serata televisiva ha visto protagonisti la finale di Tali e quali 2026 su Rai1 e il debutto della nuova fiction Colpa dei sensi su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 30 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Tali e quali 2026 e Colpa dei sensi

In prima serata, Rai1 ha proposto la finale di Tali e quali 2026, il talent show che vede concorrenti non famosi cimentarsi nell'imitazione di grandi artisti della musica italiana e internazionale, con la vittoria di Daniele Quartapelle. Il programma è stato seguito da 2.608.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 appuntamento con Colpa dei sensi, la nuova fiction con Gabriel Garko. La serie ha esordito conquistando 2.755.000 spettatori con il 18.7% di share e ha vinto la serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, il film che racconta la storia vera di un giovane giocatore di videogiochi che realizza il sogno di diventare pilota professionista. La pellicola ha interessato 538.000 spettatori pari al 3.4% di share. Rai3 ha trasmesso The New Toy: 449.000 spettatori pari al 2.6% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che ha registrato 1.245.000 spettatori con il 10% di share. Italia1 ha trasmesso Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, il secondo capitolo della saga con Johnny Depp, che ha interessato 930.000 spettatori con il 6.1% di share.

Tv8 ha proposto Cucine da incubo, il programma con lo chef Antonino Cannavacciuolo che è stato seguito da 351.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove in onda I migliori fratelli di Crozza, la raccolta delle migliori imitazioni di Maurizio Crozza, che è stata seguita da 497.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7, Propaganda Live, il talk show condotto da Diego Bianchi e Andrea Mazzotta. Il programma ha interessato 947.000 spettatori con il 7.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 30 gennaio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.804.000 spettatori con il 24.2% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.068.000 spettatori pari al 25.6% di share.