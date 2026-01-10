Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi

Chi ha vinto tra Tali e Quali con Nicola Savino in onda su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 9 gennaio.

Gli ascolti TV di ieri sera, venerdì 9 gennaio. Rai1 ha trasmesso Tali e Quali con Nicola Savino. Canale5 ha proposto il torneo La ruota dei campioni con Gerry Scotti. Su Italia1 spazio a Harry Potter e il principe mezzosangue. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, venerdì 9 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Tali e Quali e La ruota dei campioni. Nella prima serata di venerdì 9 gennaio, Rai1 ha trasmesso il programma Tali e Quali condotto da Nicola Savino. In giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. La trasmissione è stata seguita da 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share, protraendosi dalle ore 21:43 alle ore 00:11. Ha vinto Canale5. La ruota dei campioni con Gerry Scotti e Samira Lui è stata seguita da 5.277.000 spettatori con il 25.6% di share dalle ore 20:48 alle ore 22:26 e da 4.090.000 spettatori con il 24.4% di share dalle ore 22:29 alle ore 23:25. Ospiti Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri. I concorrenti migliori si sono sfidati per vincere il montepremi finale di 300mila euro.

In access prime time Affari tuoi sfida La ruota dei campioni. Su Rai1 è andata in onda la consueta puntata di Affari tuoi. Nel programma di Stefano De Martino, ha giocato Ersilia dalla Calabria. Il gioco dei pacchi ha sfidato La ruota dei campioni ed è stato seguito da 5.041.000 spettatori con il 23.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 il film Togo – Una grande amicizia è stato seguito da 753.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha proposto il film Perfetta illusione che ha interessato 642.000 spettatori con il 3.3% di share. Italia1 ha lasciato spazio alla magia di Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Il film ha registrato 1.190.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rete4 in onda Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha raccolto 1.218.000 spettatori con il 9% di share. Su La7, Propaganda Live ha registrato 973.000 spettatori con il 6.6% di share. Sul Nove, il programma I migliori fratelli di Crozza ha intrattenuto 364.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Tv8, Cucine da incubo è stato seguito da 290.000 spettatori con l'1.7% di share.