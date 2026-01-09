Ad Affari Tuoi la partita di Ersilia non decolla e lei piange per la tensione, quanto ha portato a casa

La partita di Ersilia non parte affatto bene e prosegue sulla stessa scia. Ma il finale, nonostante le lacrime e la tensione per la coppia calabrese, è piuttosto inaspettato.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi è Ersilia da Catanzaro, che lavora come amministratrice nel panificio della famiglia di suo marito Francesco che, infatti, è al suo fianco per accompagnarla. Il pacco di Gennarino questa sera vale mille euro se conquistato nei primi sei tiri. Tra le novità del game show anche il pacco con l'invenzione di Herbert Ballerina, una più eccentrica dell'altra.

L'inizio sconcertante della partita di Ersilia

La partita inizia con i consueti sei tiri. La prima regione ad essere chiamata è il Piemonte e nel pacco vi sono 15mila euro, il secondo tiro è per il Lazio e ci trovano 50mila euro, il terzo tiro porta Ersilia in Toscana, ma purtroppo vanno via 100mila euro. Il quarto tiro è per la Liguria e nel pacco ci sono 500 euro, penultimo tiro di questa prima fase porta la coppia in Campania dove c'erano 200mila euro, i sei tiri si chiudono con la Basilicata che porta via 75mila euro.

Ersilia accetta il cambio proposto dal Dottore

Squilla il telefono, il dottore è sconcertato da questo inizio partita e propone ad Ersilia un cambio: lei accetta. Lascia il pacco numero 13 per prendere il 9 e in quello che aveva pescato c'erano 10mila euro. Dopo essersi confrontata col marito Francesco, Ersilia apre il pacco della Valle d'Aosta e vi trova 100 euro, il pacco successivo è quello dell'Umbria in cui trova 20mila euro.

Il Dottore propone cinque tiri, poi trovano i 300mila

Il dottore le offre di tirare cinque volte o di accettare 10mila euro, ma Ersilia rifiuta e tenta l'impresa. Il pacco chiamato è quello del Trentino Alto Adige che porta via 30mila euro. Lo sconforto coglie la coppia che, però, continua il gioco e chiama il Friuli Venezia Giulia e vi trova 10 euro. Il prossimo pacco è quello delle Marche e dentro c'è l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero uno spray ad aglio, olio e peperoncino. Mancano ancora due tiri ed Ersilia chiama la Sardegna con dentro 200 euro. I due chiamano la Puglia e dentro trovano Gennarino. L'offerta del Dottore, adesso, è di 15mila euro o un tiro e la coppia rifiuta per poi chiamare il Molise con il numero 17 e nel pacco, purtroppo, c'erano 300mila euro. Per gli ultimi tre tiri proposti dal Dottore, l'offerta è di 5mila euro, ma Ersilia rifiuta.

Il primo pacco chiamato è l'Emilia Romagna e c'era un euro, il secondo tiro è per la Lombardia e dentro vi sono 20 euro. Herbert viene trascinato al centro dello studio per provare un nuovo rito, una toccata scaramantica, che ha dato i suoi frutti visto che nel pacco c'erano 50 euro. La partita si chiude con due pacchi: quello contente zero euro e quello con il pacco nero. "Sono venuta qui senza aspettative, ma ora che siamo qui, visto che è partita male io chiedo 300mila euro" dice Ersilia prima di ascoltare l'offerta del Dottore che, guardando l'archivio, scopre che il 28 dicembre c'era stata una partita con lo stesso esito e il dottore aveva offerto 22mila euro, allora Ersilia ragiona a voce alta: "Il 14 per me non ha nessuna importanza, se non per un mio caro amico, che è quello che ci ha fatto conoscere, che mi ha detto di tenere il 14 fino alla fine".

Ersilia scopre di avere il pacco nero

Per Francesco dovrebbero rifiutare l'offerta e giocare fino alla fine e con molta difficoltà, anche Ersilia pensa sia la cosa migliore da fare. Dopo la chiamata del Dottore, quindi, Ersilia spacchetta subito il suo pacco e scopre di avere il pacco nero. Ciccio commenta: "Non ci toglie niente, al massimo ci danno qualcosa" e nel pacco ci trovano 20mila euro.