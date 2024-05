video suggerito

Arisa cade con Tommaso Stanzani durante il live di Viva Rai2, Fiorello: “Tu sei vera” Delizioso fuoriprogramma a Viva Rai2: Arisa dimentica le parole della canzone nuova e cade sulla scenografia, trascinando con sé Tommaso Stanzani. Fiorello scherza: “Tutto preparato con Tommassini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Viva Rai2! del 9 maggio, la penultima prima della chiusura definitiva, c'è stato un fuoriprogramma con Arisa grande protagonista. Durante l'esibizione della canzone "Baciami stupido", nuovo singolo in uscita il 10 maggio, la cantante ha dimenticato le parole della seconda strofa e poi è caduta a terra, trascinando con sé il ballerino Tommaso Stanzani. Un momento che è servito a Fiorello per scherzare alla sua maniera, ma soprattutto per ricordare la grande spontaneità dell'artista lucana: "Arisa tu sei così, sei vera, autentica, unica e splendida".

La caduta di Arisa

Il quadro della canzone si basava essenzialmente di due diversi stage. Il primo davanti a un bar e il secondo davanti al glass, con Tommaso Stanzani che ha preso sotto braccio l'artista. È stato in quel momento che qualcosa ha cominciato a funzionare male, con Arisa che è poi scivolata sulla scenografia, trascinando il ballerino con sé: "Ragazzi, è successo di tutto. Era la prima volta che cantavo questo pezzo, esce il 10 maggio e me lo sono dimenticato".

Il messaggio di Fiorello

Fiorello, da intrattenitore navigato e ottimo padrone di casa, ha mimizzato scherzandoci su:

Arisa tu sei vera, autentica, unica, splendida. La caduta che hai fatto, incredibile. Luca Tommassini, come hai fatto per fare una caduta così da sembrare vera? Io ero là, ho detto: è caduta. E Luca mi fa: no, no, ma è tutto fatto apposta. Arisa tu sei meravigliosa, sei verissima. Io non mi sono mai ricordato nessuna parola di nessuna canzone sin dai tempi delle elementari.

Alla fine dell'esibizione, Fiorello non ha trattenuto la commozione insieme a tutto il corpo di ballo ricordando che l'appuntamento di venerdì 10 maggio sarà l'ultimo con Viva Rai2: "Se Sergio non ci chiude prima", ha ancora scherzato il mattatore catanese.