Antonino Spinalbese viola il regolamento del GFVip, Antonella lo incastra: “Lui conosce i preferiti” Antonino Spinalbese potrebbe essere a rischio provvedimenti: quando era fuori la casa del GF VIP per accertamenti medici sarebbe venuto a conoscenza delle preferenze del pubblico. “Mi ha detto che Micol sarà la preferita, quando è uscito si è reso conto di chi sono i preferiti”, il racconto di Antonella Fiordelisi.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese potrebbe essersi messo nei guai. Nella casa del Grande Fratello VIP il concorrente – che tra dicembre e gennaio si è dovuto assentare per accertamenti medici – ha raccontato ad Antonella Fiordelisi le informazioni apprese durante il breve periodo fuori dalla Casa. Il regolamento vieterebbe ai VIP di rivelare quanto succede al di fuori delle mura di Cinecittà: cosa rischia ora Spinalbese?

Cosa ha detto Antonino Spinalbese ad Antonella Fiordelisi

Il comportamento di Antonino Spinalbese non sarebbe passato inosservato e ieri anche il tg satirico Striscia La Notizia ha dedicato spazio all'hair stylist che ora potrebbe essere a rischio. L'ex di Belen – stando a quanto raccontato ad Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello – ha rivelato che Micol Incorvaia sarebbe una delle preferite del pubblico, informazione appresa durante la permanenza fuori dalla casa del GF VIP, quando per accertamenti medici avrebbe fatto una quarantena in albergo. "Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui", le parole della Fiordelisi alla sua inquilina. Il discorso sarebbe legato al televoto la cui chiusura è prevista per stasera, durante la messa in onda del programma.

Cosa dice il regolamento del GF VIP

Come sottolinea il tg satirico, il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in casa quello che succede al di fuori delle mura di Cinecittà, e Antonino Spinalbese non avrebbe rispettato la norma. C'è l'impressione però che quest'anno il programma chiuda un occhio davanti a comportamenti di questo tipo: esempi sono stati Davide Donadei – che rivelò i nomi dei Big in gara a Sanremo 2023 – o Wilma Goich che, rientrando nella casa del GF dopo la quarantena alla quale si era dovuta sottoporre causa Covid, raccontò della partita Argentina-Arabia Saudita dei Mondiali in Qatar.