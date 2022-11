Wilma Goich spoilera i risultati dei Mondiali di calcio al GFVip, ipotesi provvedimento disciplinare Mentre il gruppo ipotizza sulle possibili qualifiche delle squadre, Wilma Goich interviene: “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”, dice chiaramente. “Ma cosa ne sai tu?”. Com’è noto, rivelare informazioni dall’esterno della Casa è proibito dal regolamento.

A cura di Giulia Turco

Wilma Goich a rischio provvedimento disciplinare per aver infranto una delle regole del Grande Fratello Vip. La concorrente, rientrata in Casa dopo aver trascorso diversi giorni in quarantena per il Covid, ha spoilerato il risultato di una partita del Mondiali di Calcio. Com’è noto, è proibito rivelare informazioni provenienti dall’esterno.

Lo spoiler di Wilma Goich su Argentina Arabia Saudita

Durante una chiacchierata in cucina, i Vipponi discutono dei Mondiali di calcio in Qatar. Chiaramente nessuno di loro è al corrente di come stiano andando le competizioni, salvo chi negli ultimi giorni ha lasciato il loft per via del Covid. Mentre il gruppo ipotizza sulle possibili qualifiche delle squadre, Wilma Goich interviene rivelando le sorti dell’Argentina. “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”, dice chiaramente. “Ma cosa ne sai tu?”, prova a farla tacere Charlie Gnocchi mentre gli altri sogghignano divertiti per l’errore. La regia, nel frattempo, censura l’audio per tutto il tempo delle sue esternazioni.

Il precedente di Andrea Zelletta

Quali saranno (e soprattutto se ci saranno) le ripercussioni nei confronti di Wilma lo scopriremo nella puntata di lunedì 28 novembre del Grande Fratello Vip. Quel che è certo è che il pubblico non spera in sconti, visto che sicuramente ben ricorda il precedente di Andrea Zelletta durante l’edizione 2020. In quel caso, dopo essere uscito per alcuni giorni dalla Casa, Zelletta una volta rientrato fece diversi spoiler ai compagni rivelando informazioni sia sulle percentuali di gradimento dei concorrenti fuori dalla Casa, che sull’andamento calcistico di alcuni sportivi. Nello specifico, racconto che Federico Chiesa era passato alla Juve e che Cristiano Ronaldo era risultato positivo al Covid. Uno scivolone che gli costò una nomination d’ufficio al telefoto seguente.