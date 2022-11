Wilma Goich positiva al Covid, le condizioni di salute della concorrente del GF Vip

Al Grande Fratello Vip, anche Wilma Goich si è vista costretta ad abbandonare temporaneamente la casa a causa del Covid-19. Ecco come sta la cantante.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Wilma Goich ha il Covid-19. Si allunga, dunque, la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip risultati positivi. Al momento, sono in isolamento: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Inoltre, Pamela Prati è risultata positiva una volta uscita dalla casa. Purtroppo, alla luce della stretta convivenza dei vipponi, nelle prossime ore potrebbero emergere altri casi di positività.

Il Grande Fratello Vip, tramite un breve comunicato pubblicato su tutti i profili social, ha fatto sapere che Wilma Goich è risultata positiva al Covid 19 e per questo, si è vista costretta ad abbandonare momentaneamente la casa. Le condizioni di salute della cantante sono state definite "buone". Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale:

In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile.