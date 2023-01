Davide Donadei viola il regolamento al GFVip svelando i Big in gara a Sanremo 2023 Essendo entrato nella Casa a dicembre, il concorrente ha fatto in tempo a conoscere alcuni dei nomi degli artisti che quest’anno saliranno sul palco del Festival. ”Sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va”, aggiunge Davide. Poi continua con gli spoiler, fino a quando la regia censura l’audio.

A cura di Giulia Turco

Nella Casa del GFVip Davide Donadei infrange il regolamento rivelando alcuni nomi degli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo come Big in gara. Su Twitter la questione ha sollevato non poche polemiche perché, già diverse volte nel corso di questa edizione, gli spoiler non sono stati "puniti" come gli anni precedenti.

Cos'ha detto Davide Donadei di Sanremo ai coinquilini

Durante un momento di chiacchiere con Alberto, Sara e altri, Davide Donadei si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo. Essendo entrato nella Casa a dicembre, il concorrente ha fatto in tempo a conoscere alcuni dei nomi degli artisti che quest'anno saliranno sul palco del Festival. "Voglio che ci vada Wilma…", suggerisce qualcuno quando esce il discorso. "Poi io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va", aggiunge Davide. "Lo hanno preso proprio all'ultimo, l'ultima settimana", spiega. "Ma quindi tu sai già tutti quelli che vanno?", chiede curioso0 Alberto De Pisis. "I primi", risponde Davide. "Ah certo, perché li hanno detti già a dicembre… dimmi solo un nome e basta, un revival…", insiste lui. "Paola e Chiara", rivela Donadei, lasciando nello stupore più totale i compagni. "Bello!! Stai scherzando?!". Poi la regia, come sempre, censura l'audio.

Il precedente di Wilma Goich

A novembre un episodio simile si era verificato quando Wilma Goich aveva rivelato alcuni dei risultati dei Mondiali di calcio. “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”, aveva detto chiaramente. “Ma cosa ne sai tu?”, aveva provato a farla tacere Charlie Gnocchi mentre gli altri sogghignavano divertiti per l’errore. La regia, nel frattempo, aveva censurato l’audio per tutto il tempo delle sue esternazioni. Anche in quel caso non era arrivato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti, come invece successe ad esempio nel 2020 ad Andrea Zelletta che rivelò diverse informazioni calcistiche.