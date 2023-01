Antonella Fiordelisi: “Se tornassi con Edoardo Donnamaria non starei bene, non ci tengo più” Dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 2 gennaio, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Nikita Pelizon. La concorrente non sembra intenzionata a ricucire il rapporto con Edoardo Donnamaria.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 2 gennaio, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Nikita Pelizon. La concorrente ha ribadito la ferma intenzione di mettere fine alla relazione con Edoardo Donnamaria. Non tiene più a lui.

Nikita consiglia ad Antonella Fiordelisi di chiedere scusa a Edoardo Donnamaria

Nikita Pelizon ha consigliato ad Antonella Fiordelisi di mettere da parte l'orgoglio e di provare a salvare il rapporto con Edoardo Donnamaria facendogli le sue scuse per gli atteggiamenti che lo hanno infastidito:

Potresti benissimo dire: "Edo, scusami, ho sbagliato quando ho risposto alle provocazioni, quando magari ho rotto di più il cavolo". Se tu sei fidanzata e ti piace tanto lui, ti sta facendo soffrire per una determinata cosa, vai da lui e prova a parlarci o cerca di capire perché si è allontanato. E non dire: "Non mi sta considerando tutto il giorno, è uno stron*o, non mi ama più".

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi, tuttavia, ha spiegato di avere la netta sensazione che Edoardo Donnamaria non la ami più: "Io l'ho notato, ti dico la verità, non mi sento più amata. È una cosa troppo brutta, non riesco a stare più con lui. Davvero, anche se mi piace". Allora Nikita, le ha rivelato una confidenza che Edoardo le aveva fatto:

Lui un giorno disse: "Io ero ossessionato da Antonella, adesso che non sono più ossessionato perché so che la amo e so che lei c'è, sento che non ho la testa tutto il giorno su di lei da non riuscire neanche a dormire, quindi si è instaurato un equilibrio e riesco a stare di più con altre persone". Capisco che oggettivamente adesso stava solo con altre persone, al contempo riesci a fare questo step? Devi mettere l'orgoglio e la bambina da parte, non è facile quando ci sono dei sentimenti".

Così, Antonella ha vuotato il sacco e ha detto chiaramente di non tenere più a Edoardo: "È una cosa brutta quella che dirò, ma non ci tengo più. Te lo giuro, non ci riesco. Ho visto quella che si è buttata su di lui (Oriana Marzoli, ndr), lui che rideva, prendeva in giro, sono tante cose che ho visto che mi hanno dato troppo fastidio. Quelli che mi vogliono bene, se ne sono accorti". Ancora una volta, Nikita ha tentato di farle valutare la possibilità di chiedere scusa: "Oggettivamente come lui ha le sue colpe, pure tu hai le tue". Ma Fiordelisi ha concluso: