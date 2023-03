Antonella Fiordelisi inconsolabile dopo la squalifica di Donnamaria: “Come faccio senza te?” Non si placa il dispiacere di Antonella Fiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip a seguito di una lite con lei. Durante la notte lei stringe una foto del fidanzato e, in lacrime, dice: “Scusa, è colpa mia”.

Antonella Fiordelisi è inconsolabile nelle ore che seguono allasqualifica di Edoardo Donnamariasqualifica di Edoardo Donnamaria, cacciato dal GF Vip per una reazione scomposta nei suoi confronti avvenuta poche ore prima la puntata del reality del 9 marzo. Un risvolto inaspettato, ma nemmeno troppo se si considera la svolta degli ultimi giorni al GF Vip, con una stretta sulla volgarità che ha di fatto reso condannabili momenti come quello per il quale è stato squalificato a un mese dalla conclusione uno dei protagonisti in di questa edizione.

Il refrain, dopo la serata di disperazione, non è cambiato, con Fiordelisi che, pur avendo già aveva espresso tutto il suo dispiacere al momento dell'eliminazione di Donnamaria, dicendosi colpevole di tutto e causa di quanto fosse accaduto, si è lasciata andare a una reazione affranta per tutto il resto della serata. In alcuni video pubblicati sui social la si vede a letto, abbracciata a una foto di Donnamaria, dire in lacrime: "Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te?".

La squalifica di Donnamaria

La squalifica di Edoardo Donnamaria, quindi, arriva come un fulmine a ciel sereno per la coppia del reality che, dopo tanti alti e bassi, litigate e rappacificazioni, è riuscita a portare avanti una storia d'amore seppur tormentata. Il provvedimento del Grande Fratello aveva gettato la gieffina nello sconforto sin dal momento dell'annuncio della squalifica: "È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo" aveva detto tra le lacrime prima ancora di poter incontrare il suo fidanzato. Poi l'incontro con Edoardo prima che lui uscisse dalla casa: "Mi sento a metà, mi manca l'aria, non ce la faccio senza di te". Lui, tenendole il viso tra le mani le dice: "Ma certo che ce la fai, te l'avevo detto che ti sei innamorata di un cretino".

Il repulisti al Grande Fratello Vip dopo la rabbia di Pier Silvio

La squalifica di Donnamaria è arrivata, come si diceva, a margine di un repulisti generale che ha interessato il Grande Fratello negli ultimi giorni, dopo le parole di rabbia di Pier Silvio Berlusconi per la volgarità dilagante al reality. Rabbia vera o semplice strategia per accrescere l'attenzione sul programma? Non lo sappiamo, ma dopola puntata dei buoni sentimenti dello scorso lunedì, la decisione severa su Donnamaria appariva quasi fisiologica. "Mai avrei voluto che tu stasera alzassi quella mano, ne avevamo parlato, sono venuto a parlarti personalmente un pomeriggio in confessionale, abbiamo fatto una lunga chiacchierata", queste le parole di Signorini al concorrente, per poi proseguire così: "Mi hai confessato di essere arrivato un po' al limite, ieri pomeriggio, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla".