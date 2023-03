Antonella Fiordelisi eliminata, Edoardo Tavassi: “Ce l’abbiamo fatta. L’incubo è finito, siamo salvi” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha accolto con sollievo e ironia la notizia dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Edoardo Tavassi ha vissuto con sollievo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Il concorrente non ha nascosto il suo entusiasmo quando, a fine puntata, vedendo inquadrato lo studio nel maxischermo, ha notato che la gieffina era seduta nell'area dedicata agli eliminati. Fino all'ultimo istante, ha temuto che potesse rientrare in gioco.

Antonella Fiordelisi eliminata, la reazione di Edoardo Tavassi

Come gli spettatori del Grande Fratello Vip sanno, negli istanti finali della diretta in prima serata del programma, sul maxischermo presente nella casa compare lo studio, anche per permettere ai vipponi di assistere all'esibizione di Orietta Berti. Così, Edoardo Tavassi ha notato Antonella Fiordelisi seduta in studio. Il concorrente stentava a crederci, perché era ancora convinto che in realtà la gieffina non fosse stata eliminata ma che avesse conquistato un posto in finale. Tavassi ha commentato con Oriana Marzoli: "Eccola Antonella, allora è vero, è successo. È successo davvero. Sta là, seduta. Ormai siamo salvi, l'incubo è finito. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi, siamo salvi".

Edoardo Tavassi blocca la porta rossa perché non rientri Antonella Fiordelisi

Alla fine della puntata che ha decretato l'eliminazione di Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi si è precipitato alla porta rossa, munito di un gigante cuscino. Il concorrente, ovviamente con ironia, ha tentato di bloccare la porta per essere certo di scongiurare il rischio del ritorno di Antonella Fiordelisi. Anche la sua fidanzata, Micol Incorvaia ha detto di avere vissuto attimi di ansia, sentendo degli strani rumori: "Ho sentito un rumore e ho pensato che stesse imboccando di nuovo la porta rossa", riferendosi ad Antonella. Intanto, quest'ultima ha riabbracciato Edoardo Donnamaria.