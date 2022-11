Antonella dopo l’incontro con l’ex crolla tra le braccia di Antonino, Edoardo: “Faccio un macello” Dopo la puntata Antonella crolla in una crisi di pianto per via dell’incontro con l’ex fidanzato Gianluca. Antonino la consola, aiutandola a fare chiarezza sui suoi veri sentimenti. Edoardo origlia dalla porta e sbrocca: “Stavolta vado in galera”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiordelisi è scoppiata in una crisi di pianto subito dopo la puntata. L’incontro con l’ex fidanzato Gianluca l’ha turbata profondamente e ha messo in discussione la solidità del suo rapporto con Edoardo. Chiusa in magazzino con Antonino che le porge una spalla su cui piangere, Antonella si sfoga mentre Edoardo origlia furioso fuori dalla porta.

I dubbi di Antonella Fiordelisi sui suoi sentimenti per l’ex Gianluca

Guardandolo negli occhi gli ha confermato di non essere più innamorata di lui e di volersi vivere a pieno l’esperienza nella Casa. Eppure, spente le telecamere della diretta, Antonella crolla in un pianto e ammette di star male per l’incontro appena avvenuto. Naturalmente non può parlarne con Edoardo, così interviene Antonino che si offre di ascoltarla e lasciarla sfogare, nella privacy del magazzino. “Lo so che hai sofferto anche tu per amore, per questo non ti vuoi affezionare vero?”, dice Antonella stretta nell’abbraccio dell’amico. “Tutti abbiamo sofferto per amore, ma questo non significa non potersi innamorare più. Magari non ho trovato la persona giusta, ma non smetto di cercarla”, le spiega lui. Poco prima, alla domanda diretta di Antonino: “Gianluca per te è soltanto un amico ora?”, Antonella resta in silenzio, senza sapere cosa rispondere.

La reazione furiosa di Edoardo

Donnamaria perde la pazienza, sia perché Antonella sta piangendo per il suo ex fidanzato, sia perché si sta sfogando con Antonino, che nella Casa è sempre stato una minaccia per lui. “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera”, si sfoga. “Io posso essere comprensivo, ma a tutto c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino? Sembra che stiano facendo chissà cosa”. Eppure poco prima era la stessa Antonella ad avercela con lui, ancora per le questioni legate a Micol Incorvaia e i suoi abbracci: “Sono un essere umano, non è che siccome sono Antonella Fiordelisi non ho reazioni”, si era lamentata. Parole arrivate all’orecchio di Micol, che istintivamente ha commentato: “Chi ca**o è Antonella Fiordelisi?!”.