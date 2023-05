Antonella Clerici sostiene Benedetta Rossi in Tv: “La cucina deve essere pop, non snob”

Non solo sui social, la solidarietà di Antonella Clerici a Benedetta Rossi passa anche per la Tv. La conduttrice ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno dell'8 maggio con un messaggio di sostegno all'influencer che, con più di 4 milioni e mezzo di follower è uno dei personaggi più noti e amati di Tv e social in Italia.

Lo sfogo di Benedetta Rossisui social attraverso un lungo video in cui denuncia gli attacchi e le offese di alcuni commenti nei confronti suoi e dei suoi follower ha sollevato un dibattito forte nelle ultime ore che vede contrapposto il modello della cucina con prodotti economici e di tutti i giorni, che ha fatto la fortuna di Benedetta Rossi e della stessa Clerici. Dibattito che, per estensione, ha messo a confronto le due fazioni contrapposte di popolo e radical chic.

Cosi Clerici, che aveva già commentato il post di Benedetta Rossi mostrandole tutto il sostegno proprio su Instagram, ha tirato in ballo il tema nella puntata del lunedì del suo programma quotidiano che, dopo alcune stagioni di distanza da quella fascia oraria, l'ha vista tornare dietro ai fornelli per parlare di cucina: Io vorrei dire che questi gastrofighetti – ha detto Clerici citando il giornalista Francesco Canino – hanno stancato". Quindi ha proseguito raccontando la sua esperienza:

La cucina non deve essere snob, ma pop. E vorrei dire a Benedetta Rossi che quando ho fatto Sanremo nel 2010 – intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi – ma c'è stato un cantante, di cui non dirò mai il nome, che disse "io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo". Bene, il sugo è stato il mio successo, grazie a voi, grazie al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni perché parlare di cucina non è di serie b e attraverso la cucina passa tanta cultura, cosa che voi radical chic non avete ancora capito.