Antonella Clerici dedica un pensiero all’Emilia Romagna e scoppia in lacrime: “Dolore pazzesco” Antonella Clerici ha aperto il suo È sempre mezzogiorno con un pensiero rivolto alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna: “Un dolore pazzesco”, le parole prima di scoppiare in lacrime davanti alle immagini della strage.

A cura di Gaia Martino

Antonella Clerici ha aperto il suo show mattutino, È sempre mezzogiorno, oggi, giovedì 18 maggio, dedicando un pensiero alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. "Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna", le prime parole prima di scoppiare in lacrime davanti ad alcune fotografie della strage.

Le parole in lacrime di Antonella Clerici

"Non conosco persona che non ami l'Emilia Romagna. Tenete botta, avanti sempre, fino all'ultimo": con queste parole Antonella Clerici ha aperto È sempre mezzogiorno questa mattina per dedicare un pensiero alle vittime dell'alluvione. "Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece…", il commento prima di scoppiare in lacrime. "Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l'età. Ma è un dolore pazzesco". Ha poi presentato lo chef Daniele Persegani, emiliano: "Noi dell'Emilia Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani, basta che ci date la possibilità".

In Emilia Romagna 10mila sfollati, 42 i Comuni alluvionati

Sono saliti a 42 i comuni colpiti dall'alluvione scatenatasi negli ultimi giorni in Emilia Romagna: al momento sarebbero 10 mila gli sfollati. Ieri erano 23 i Comuni coinvolti dall'emergenze, "siamo passati a 42″, le parole di Irene Priolo, l'assessore regionale alla Protezione civile romagnola. Anche oggi la Regione si è svegliata sotto metri di acqua, con il fango che ha invaso case, strade, negozi e fabbriche. 23 fiumi esondati, 280 frane, oltre 400 strade interrotte: anche oggi, giovedì 18 maggio, è stata confermata l'allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, nonostante oggi non siano previste forti precipitazioni. Oltre la Clerici, anche Laura Pausini ha dedicato un pensiero alla sua regione: "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)".