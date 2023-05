Lo sfogo di Benedetta Rossi contro gli haters: “Quello che provo oltre alla rabbia è disgusto” Benedetta Rossi si sfoga contro gli haters che, da qualche tempo, scrivono commenti negativi sul suo conto e sulle modalità con cui cucina, insultando anche la sua community.

A cura di Ilaria Costabile

Benedetta Rossi, la nota blogger del canale "Fatto in casa da Benedetta" si lascia andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, in cui pubblica un video nel quale parla dei commenti negativi lasciati da chi contesta il suo modo di fare cucina.

Benedetta Rossi disgustata dagli haters

Visibilmente provata e a tratti con la voce rotta dalla tensione, Benedetta Rossi si rivolge a cuore aperto a tutti coloro che, come racconta, in questi mesi si sono scagliati contro i suoi video e le sue ricette. Quanto letto dalla blogger, soprattutto in alcuni commenti è quello che ha scatenato la sua rabbia e il suo profondo dispiacere:

Sono arrivati a farmi incazzare, ce ne vuole per far arrabbiare Benedetta, perché sono una che non si arrabbia mai, ma stavolta hanno superato il limite. Anzi, posso dire una cosa? Quello che sento in questo momento oltre alla rabbia, è proprio la sensazione di disgusto, quello che sto provando adesso è disgusto nel leggere determinate cose. Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti, dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici.

Benedetta, però, continua dicendo che le offese nei suoi confronti e sulle modalità da lei scelte per spiegare ricette e metodi veloci da usare in cucina, non l'hanno mai infastidita più di tanto, perché lei stessa ha sempre ammesso di non essere una chef:

Allora, sia ben chiaro, che non è questo quello che mi fa arrabbiare, figuratevi, io sto sui social addirittura dal 2011, quindi figuratevi quanti rospi ho dovuto ingoiare, chi mi segue sa che non mi sono mai lamentata e non ho mai reagito per questo. Quello che mi fa arrabbiare è che vengo presa come pretesto per offendere, anzi proprio insultare, diverse categorie di persone.

La blogger difende la sua community

Lo sfogo continua arrivando al cuore della questione, ovvero tutti i commenti nei quali gli utenti sui social e, non solo, si scagliano contro la sua community. Benedetta Rossi sottolinea come le parole utilizzate da coloro che decidono di commentare le critiche nei suoi confronti, vanno a toccare anche molte famiglie italiane: