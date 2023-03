Anticipazioni Belve, Claudia Pandolfi: “Sono stata con una donna, era il mio faro” Claudia Pandolfi sarà ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì 21 marzo. L’attrice si è raccontata a Francesca Fagnani, dalla storia avuta con una donna alle scene di sesso, ripercorrendo poi la sua carriera e la sua vita privata.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Pandolfi sarà ospite dell'ultima puntata di questa edizione di Belve, in onda martedì 21 marzo su Rai2. L'attrice ha racontato a Francesca Fagnani alcuni aspetti inediti della sua vita privata, come il fatto di essere stata con una donna e delle scene di sesso che ha affrontato durante la sua lunga carriera.

Claudia Pandolfi ha avuto una fidanzata: "Era il mio faro"

Nello studio di Belve, l'attrice ha raccontato che, pur essendo eterossesuale, in passato si è innamorata di una donna e ha avuto un interesse nei confronti dell'universo femminile, senza mai pentirsi di questa sua scelta: "Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima".

L'opinione di Claudia Pandolfi sulle scene di sesso

Francesca Fagnani ha poi chiesto alla sua ospite una opinione sulle scene di sesso nei film, citando un'altra attrice che in passato ha intervistato: "Carolina Crescentini ha detto che gli sceneggiatori quando non sanno cosa fare, mettono una scena di sesso". Claudia Pandolfi è d'accordo la collega e racconta una sua esperienza personale: "Sono spesso superflue al fine del racconto. Mi è capitato nel film di Cristina Comencini, Quando la notte, un film eccezionale ma alla fine ci fu un momento di sesso tra loro che poteva durare anche un quarto d'ora di meno".