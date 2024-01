Annalisa interrotta a L’anno che verrà, Amadeus irrompe sul palco mentre l’artista canta Bellissima Solito inconveniente a L’anno che verrà, dove Amadeus è costretto a interrompere Annalisa per l’arrivo del conto alla rovescia per la mezzanotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il capodanno è imprevedibile, soprattutto quello televisivo che si festeggia in diretta. ne sa qualcosa Annalisa, scelta da Amadeus per cantare a ridosso della mezzanotte de L'anno che verrà, l'abituale appuntamento dell'ultimo dell'anno, interrotta mentre cantava proprio per l'arrivo del countdown che segnava il passaggio dal 2023 al 2024.

L'artista, che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo condotto proprio da Amadeus, stava cantando la sua Bellissima ma, come spesso è accaduto anche gli anni scorsi, si è ritrovata Amadeus sul palco proprio mentre cantava il ritornello della canzone, con il conduttore che ferma la base della canzone e invita la cantate a declamare con lui il conto alla rovescia.

Annalisa interrompe la sua esibizione

Annalisa non se lo fa dire due volte e smette di cantare, per dedicarsi al countdown insieme al presentatore. Il momento, inevitabilmente, ha generato commenti e reazioni varie sui social, dove l'appuntamento con L'anno che verrà è tra i più commentato della giornata. Alcuni utenti hanno pubblicato proprio il video del momento in cui Amadeus irrompe sul palco per interrompere l'artista.

Non c'era solo Annalisa a festeggiare il capodanno di Rai1. Sul palco con Amadeus molti artisti e volti noti della tv, che sono stati protagonisti dell'intera stagione televisiva. La location che ha ospitato l'evento, Crotone, era stata annunciata già lo scorso luglio, con la Calabria per la prima volta protagonista di questo appuntamento.

Il cast de L'anno che verrà

Accanto ad Amadeus anche Nino Frassica e il trio comico degli Autogol, comparsi più volte nel corso della serata. Il pezzo forte, però, sono state come sempre le performance canore, con diversi artisti oltre ad Annalisa che vedremo anche al prossimo Festival di Sanremo. Sul palco sono saliti anche The Kolors, Sangiovanni, Il Volo, I Ricchi e Poveri, Maninni, Paola e Chiara (che condurranno il Prima Festival), Dargen D'Amico. In aggiunta sul palco di Crotone c'erano anche Romina Power e Yari Carrisi.