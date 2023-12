Il cast dell’Anno che verrà 2023, l’annuncio di Amadeus sui social Amadeus ha annunciato in alcune storie su Instagram il cast dell’Anno che verrà 2023, lo show in diretta su Rai1 del 31 dicembre. Tra i tanti artisti il pubblico ritroverà Annalisa, The Kolors, Paola e Chiara e tanti altri.

A cura di Ilaria Costabile

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni anno è atteso l'appuntamento con lo show di Capodanno trasmesso in prima serata su Ra1, ovvero l'Anno che Verrà, condotto quest'anno da Amadeus. Il conduttore sui social ha annunciato con un video il cast di questa edizione: tanti artisti, tra cantanti, attori e comici, pronti a salire sul palco per aspettare insieme al pubblico della rete ammiraglia della tv pubblica, l'arrivo del 1° gennaio 2024.

L'annuncio di Amadeus

È sui social che Amadeus, attraverso alcune storie, ha dato appuntamento al suo pubblico alla serata del 31 dicembre 2023, quando come di consueto tra musica, canti, balli e momenti di esilarante comicità, si attenderà l'arrivo del nuovo anno. La location della trasmissione era stata annunciata già lo scorso luglio, attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Rai, nel quale si dichiara che la Calabria sarebbe stata la regione che, per la prima volta, avrebbe ospitato lo show di Rai1. Lo ricorda proprio il conduttore che, infatti, dichiara:

Ciao a tutti da Amadeus, vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1 da Crotone, nella bellissima Calabria, per l'Anno che verrà. Un cast pazzesco per ballare insieme.

Il cast dell'Anno che verrà 2023

Un cast particolarmente ricco, ma Amadeus si è ben guardato dal rivelare tutti i protagonisti della serata, annunciando quelli più attesi e che senza dubbio renderanno felice il pubblico a casa. Tra personaggi noti del piccolo schermo e nomi amatissimi della musica, il conduttore rivela che il 31 dicembre 2023, ad aspettare l'arrivo del nuovo anno con lui, ci saranno: Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, gli Autogol. Amadeus, però, ci tiene a sottolineare: "Non è finita qui", lasciando intendere che ci saranno anche delle sorprese. Un cast, quello annunciato, che per certe presenze ricorda anche quello di Sanremo 2024, un piccolo assaggio in attesa del Festival.