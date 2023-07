L’anno che verrà con Amadeus, svelata la location della nuova edizione Trapelano i primi dettagli della nuova edizione de L’anno che verrà. L’evento che traghetta gli spettatori di Rai1 nel nuovo anno sarà di nuovo condotto da Amadeus.

Sebbene sia ancora luglio, trapelano già i primi dettagli sulla nuova edizione de L'anno che verrà. Il programma di Rai1 che traghetta gli spettatori nell'anno nuovo andrà in onda domenica 31 dicembre. Svelata la location. L'anno che verrà 2023 andrà in onda in diretta dalla Calabria.

L'anno che verrà, l'accordo tra la Rai e la Regione Calabria

La Rai, tramite un comunicato, ha fatto sapere che è stata scelta la location de L'anno che verrà 2023. Il programma andrà in onda in diretta dalla Calabria. Dunque, quest'anno, l'evento che festeggia l'arrivo del 2024, avrà l'incantevole cornice di quella terra ricca di tradizione. Non è stata ancora resa nota la sede precisa. Rai fa sapere che è stata realizzata una partnership con la Regione Calabria. Un accordo biennale che prevede non solo l'evento, ma anche altri programmi televisivi. L'intento è quello di valorizzare il territorio:

La Regione Calabria ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com. A seguito dell’accordo, saranno realizzate in convenzione con la Regione Calabria, anche altre trasmissioni, in onda sulle reti generaliste e su Rai Italia, per promuovere tutti gli aspetti naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali della Regione. Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del Day Time.

Il conduttore de L'anno che verrà sarà Amadeus

A condurre l'evento sarà anche quest'anno Amadeus. Il conduttore è al timone del programma L'anno che verrà dal 2015. Prima di lui, lo hanno condotto Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna, Pino Insegno e Mara Venier. Come sempre, la serata sarà impreziosita da volti noti del mondo dello spettacolo e artisti che faranno cantare l'Italia che attende fiduciosa il nuovo anno.