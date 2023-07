Nuova location per Viva Rai2, Fiorello: “Ci siamo quasi” “Viva Rai 2” il programma mattutino condotto da Fiorello, potrebbe aver trovato una nuova collocazione. Lo show, che prima si svolgeva a Via Asiago, potrebbe per la prossima edizione spostarsi al Foro Italico.

A cura di Ilaria Costabile

"Viva Rai 2" il programma mattutino condotto da Fiorello che ha rivoluzionato completamente il concetto di varietà in quest'ultimo anno di televisione, dopo una incredibile prima edizione, potrebbe aver trovato una nuova collocazione, diversa dall'originaria Via Asiago. È quanto riporta l'agenzia La Presse e quanto pre annuncia anche lo showman siciliano sui social, con un tweet.

La nuova location di Viva Rai2

Stando a quanto riportato da La Presse, quindi, la location in questione sarebbe quella del Foro Italico, a Roma, che quindi potrebbe ospitare la nuova edizione di Viva Rai2. Anche il patron della trasmissione ha scritto su Twitter "Ci siamo quasi", aggiungendo un hashtag con scritto per l'appunto "location".

Ci sarebbero alcuni dettagli da definire, ma l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare da qui ai prossimi giorni, dal momento che il contenitore mattutino di Fiorello è stato uno dei grandi punti interrogativi dei palinsesti Rai, tenutisi lo scorso 7 luglio negli studi della tv pubblica a Napoli, ma senza dubbio uno di quei nodi che l'azienda era intenzionata a sciogliere quanto prima.

Il programma, infatti, ha riscosso un successo mai riscontrato prima per uno spazio mattutino: il format, divertente e leggero, è piaciuto al pubblico a tal punto che eliminarlo nella programmazione autunnale sarebbe stato un errore da non sottovalutare per la Rai.

La protesta degli abitanti di Via Asiago

A chi, però, non era andato particolarmente a genio lo show con inizio alle 7 del mattino, erano i residenti di Via Asiago che, infatti, hanno sollevato in più occasioni il problema dei rumori, alle prime luci del mattino, pregando più volte che la strada fosse liberata dalla "glass box" in aveva luogo ogni puntata. Tra la gente assiepata dietro le transenne, le performance e il continuo via vai, gli abitanti della storica via romana, in cui si trovano le sedi di Radio Rai, avevano avanzato diverse lamentele e a questo proposito anche Fiorello aveva dichiarato: "Se gli abitanti di Via Asiago vorranno, si farà qui", ma davanti all'ennesimo no, la tv pubblica ha deciso di muoversi in un altro modo.