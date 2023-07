I quartieri di Roma si candidano per ospitare Viva Rai 2, Fiorello: “Un affetto incredibile” Rosario Fiorello ha ringraziato alcuni quartieri di Roma che si sono candidati per ospitare Viva Rai 2 nella prossima stagione televisiva. Dopo lo sfratto da via Asiago, lo showman era in cerca di una nuova location: “Grazie per tutto l’amore che ci sta arrivando”.

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello ha ringraziato tutti i fan di Viva Rai 2 dai quali, nelle ultime ore, ha ricevuto numerose offerte. Il futuro del programma mattutino sarebbe ancora incerto ma una cosa è sicura: non si farà più in Via Asiago, a Roma, dove i condomini hanno sempre lamentato il troppo chiasso e i rumori nelle prime ore del mattino generati dalle prove e dall'affluenza di persone accorse per assistere dal vivo allo show. Stando alle sue ultime parole condivise sui social, Fiorello ha ricevuto alcune offerte da parte di diversi quartieri della Capitale.

Le parole di Fiorello

Fiorello con un post su Twitter ha ringraziato tutti i fan di VivaRai2 che si sono offerti di ospitare lo show nel loro quartiere: "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando". Lo showman nei giorni scorsi aveva spiegato di essere alla ricerca di una nuova location per poter tornare con il programma da novembre su Rai2. E le candidature sarebbero piovute da tutta Italia.

La querelle con gli abitanti di Via Asiago

Viva Rai2 non tornerà a Via Asiago in seguito alle lamentele degli inquilini della strada che ha ospitato quest'anno lo ‘street show' dell'alba. La questione è stata molto discussa negli ultimi giorni: "Rosario ha voglia di proseguire, ma in quella strada ci abitano delle persone e ci sono dei condomini. Chi abita nei palazzi intorno a via Asiago si è lamentato, con il mio staff ragioneremo con i vari condomini e cercheremo una soluzione che gli permetta di riprendere questa trasmissione" ha spiegato l'ad Rai, Roberto Sergio, alla presentazione dei Palinsesti Rai. Parole seguite da quelle dello showman che con un post su Instagram condiviso tre giorni ha smentito i rumors che circolavano riguardo indennità economiche ai condomini o riunioni di condominio con la Rai per mediare. "Se riusciremo a trovare una nuova location bene, altrimenti il programma sarà un bel ricordo. Noi contiamo di trovarla".