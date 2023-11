Sanremo Giovani 2023, Amadeus annuncia i nomi dei 12 finalisti Oggi, domenica 26 novembre, Amadeus ha annunciato i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023. La finale andrà in onda martedì 19 dicembre in prima serata su Rai1. I tre giovani cantanti che vinceranno parteciperanno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

A cura di Elisabetta Murina

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 26 novembre, Amadeus ha annunciato i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023. Dopo aver svelato i primi 8 nomi solo qualche settimana fa, il direttore artistico e conduttore della kermesse ha ora completato il cast. La finale andrà in onda martedì 19 dicembre in prima serata su Rai1. Qui verranno scelti i tre cantanti che parteciperanno poi alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Chi sono i 12 artisti finalisti di Sanremo Giovani 2023

Dopo aver annunciato i primi 8 nomi lo scorso 11 novembre, Amadeus completa ora il cast aggiungendo i quattro artisti provenienti da Area Sanremo. Si tratta di Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. Di seguito l'elenco completo dei 12 giovani che il prossimo 19 dicembre si affronteranno nella finale:

bnkr44 – Effetti speciali

CLARA – Boulevard

GrenBaud – M'ama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d'inverno

SANTI FRANCESI – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

Dipinto- Criminali

Fellow- Alieno

Nausica- Favole

Omini- Mare Forza 90i

"Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante ", ha dichiarato il direttore artistico della kermesse. E ha poi aggiunto: "Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi".

Il regolamento di Sanremo Giovani 2023

Nel corso di questi mesi sono stati identificati i 12 finalisti che si affronteranno nella finale del 19 dicembre, in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Otto di loro provengono dalla selezione di Sanremo Giovani, mentre 4 dal contest Area Sanremo. Tutti devono avere un'età compresa tra i 16 e i 29 anni. Tre di loro vinceranno la finalissima di dicembre e potranno così partecipare al Festival di Sanremo 2024 con un brano nuovo rispetto a quello presentato a Sanremo Giovani.