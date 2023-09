Anna Pettinelli straccia il compito di Zerbi per Holy Francisco: “Le sfide giuste non ti umiliano” Rudy Zerbi ha assegnato a Holy Francisco la cover di Sere Nere di Tiziano Ferro come compito, dopo che il cantante aveva detto “Gli faccio il cu*o”. La sua coach Anna Pettinelli però non ci sta: “Lo stracciamo. Le sfide giuste sono quelle che ti fanno crescere, non che provano a umiliarti”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici, Rudy Zerbi ha assegnato il suo primo compito a Holy Francisco. Il motivo è una frase che il giovane cantante ha detto, a un compagno, parlando di lui: "Gli faccio un cu*o così". Dopo un confronto in studio, il coach ha deciso di metterlo alla prova assegnandogli il brano Sere Nere di Tiziano Ferro. Ma la l'insegnante del ragazzo, Anna Pettinelli, non è d'accordo con la modalità.

Il compito di Rudy Zerbi a Holy Francisco: "Sei davvero così bravo nelle cover?"

"Io sono un uomo di parola, ti ho avvisato che ti sarebbe arrivato un compito ed eccolo qua", ha scritto Rudy Zerbi in una lettera in cui assegnava il suo compito a Holy Francisco. Il coach ha assegnato al cantante uno dei brani più celebri di Tiziano Ferro, Sere Nere, da cantare senza apportare alcuna modifica: "Al primo giorno in casetta hai già fatto il fenomeno e io non vedo l'ora di vedere quanto sei fenomenale. Non a parole però. Sei davvero così bravo nelle cover? Ottimo, dimostrarlo. Ti assegno una canzone italiana famosa, conosciuta, da cantare così come è"

La reazione della sua coach Anna Pettinelli

Anna Pettinelli non ci sta e strappa il compito che Rudy Zerbi ha affidato al suo allievo. In sala prova, poi, ha spiegato ad Holy Francisco i motivi della sua decisione:

Dentro questa scuola, in pochissimi possono cantare Sere Nere di Tiziano Ferro, certamente non tu. Non è nelle tue corde. Non ti ha dato un compito costruttivo, Francisco, lo strappiamo. Pensavi che te la facevo cantare? Non mi interessa che vai a fare una brutta figura adesso, stai sereno, non ci sono problemi. Per il momento scegliamo sulla base di quello che sei tu, in futuro mi aspetto una crescita da parte tua.

La coach è tornata ad affrontare l'argomento anche sul suo profilo Instagram, dove in una storia ha scritto, riferendosi a Zerbi: "I compiti giusti sono quelli che ti fanno crescere non quelli che provano a umiliarti".