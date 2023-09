“A Rudy Zerbi faccio il cu*o”, la frase di Holy Francisco ad Amici che ha provocato il coach “A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così”, ha detto il cantante Holy Francisco dopo solo qualche giorno nella nuova classe di Amici. Una frase che non è passata inosservata al coach di canto, il quale gli ha dato il premio “fenomeno della classe” e assegnato un compito per metterlo alla prova.

A cura di Elisabetta Murina

Arriva il primo "premio" della nuova edizione di Amici, cominciata solo da qualche giorno. Nella puntata del daytime andata in onda il 26 settembre, Rudy Zerbi ha convocato i ragazzi in studio per una frase inopportuna del cantante Holy Francisco.

Cosa ha detto Holy Francisco a Rudy Zerbi, la sua reazione

"Vi devo dare una bella notizia: siamo solo la primo giorno di scuola e già c'è un premio, il premio ‘fenomeno della classe' ", ha esordito Rudy Zerbi davanti alla nuova classe di Amici. Il riferimento è a Holy Francisco che, parlando del coach di canto con un suo compagno, ha detto "A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così".

Il giovane cantante, in passato concorrente di X Factor, ha subito provato a spiegarsi: "Chiedo scusa per il modo, mi riferivo a quando lei ha detto "voglio vedere se lui la fa la cover". Io l'ho presa come una sfida, tutto nel gioco". Ma Zerbi non è proprio della stessa opinione, tanto che decide di mettere subito alla prova Holy Francisco, facendogli cantare sul momento una cover: "Perché non vieni qua giù e ci fai sentire come canti una cover? Così ci togliamo subito il dubbio".

Rudy Zerbi dà un compito a Holy Francisco

Dopo averlo sentito cantare, Zerbi ha detto a Holy Francisco: "Tremo già tutto, mi hai già spaventato con questo gran mazzo che mi devi dare. Devo essere scosso da quanto sei bravo?". Il cantante ha ribadito che non si è trattato di un fatto personale, quanto di una sfida. Allora il coach ha deciso di assegnargli un compito, che gli verrà dato nei prossimi giorni:

Senti, visto che ci terrei che tu mi spaventassi ancora, con tutta questa carica, ti arriverà un bel compito con cui avrai la possibilità di farmi il cu*o… Non è questione di pagare le conseguenze, ma rispondere con quello che sei chiamato a fare.

Holy Francisco ha accettato la sfida.