“Non hai sostanza, sei goliardico”, Zerbi critica Holy Francisco che reagisce cantando il suo inedito “Sei goliardico, quello delle grandi risate, non hai sostanza”, ha detto Rudy Zerbi a Holy Francisco. Dopo esserci rimasto male per le critiche e in seguito a un compito immediato andato male, il cantante ha convocato di nuovo i professori e si è esibito con un inedito, dimostrando esattamente il contrario e facendogli cambiare idea.

A cura di Elisabetta Murina

Holy Francisco e Rudy Zerbi si confrontano ancora ad Amici 23. Il cantante, seguito da Anna Pettinelli, si è classificato all'ultimo posto durante la puntata del 16 ottobre e non ha accettato in maniera costruttiva le critiche degli altri professori e di Emma Marrone, ospite speciale in studio. Tornato in casetta, si è sfogato con i compagni, prima di essere convocato di nuovo in studio da Zerbi, che gli ha assegnato un compito immediato.

Le critiche a Holy Francisco in puntata e la sua reazione

Durante l'ultima puntata di Amici, Holy Francisco si è esibito con una cover che non riteneva non fosse nelle sue corde, contestando l'assegnazione settimanale. Le critiche, al termine della sua performance, non sono mancate. "Se ti muovi così tanto durante l'esibizione, occhio al flow e all'intonazione", ha detto Emma Marrone al cantante. E anche Rudy Zerbi ha un parere simile: "Se ti muovi, almeno fallo a ritmo. Già il canto è carente".

A prendere parola è stata poi la sua coach Anna Pettinelli: "Non ti piacevano i pezzi, hai pestato un pò i piedi. Anziché perdere tempo a dire ‘questa non mi piace', lavorandoci avresti ottenuto un risultato migliore". Holy Francisco si è classificato all'ultimo posto tra i cantanti e, tornando in casetta, si è sfogato con i compagni:

Se devo sembrare quello che non sono mi girano i cogl**on. Non è il canto, chi si è mai lamentato delle cover? Mi sono sempre fatto il cu*o. Per la faccia che mi ha fatto la Pettinelli, ho paura che non mi dia la maglia. Non voglio sembrare quello che non lavora.

Il compito immediato di Rudy Zerbi a Holy Francisco

Subito dopo la puntata, Holy Francisco e il resto dei cantanti sono stati convocati in studio. A parlare è Rudy Zerbi, rivolgendosi al cantante e facendolo riflettere sul suo percorso artistico, iniziato con il brano Martina sei una stron*a a X Factor e mai del tutto decollato. Il professore crede che il ragazzo faccia divertire il pubblico ma non abbia sostanza:

Il pubblico si diverte a cantare una canzone che scaturisce una risata, in reatà la domanda che mi farei è: ‘se non succede niente, cosa fai?". Se non aggiungi la sostanza alla goliardia, non arrivi da nessuna parte. Devi tirarla fuori, io ancora non la vedo.

A quel punto, Zerbi gli ha assegnato un compito immediato, il brano Wake me up when september ends, che ha subito eseguito davanti ai professori. Una prova però ritenuta insufficiente. "Questa canzone per me non fa la differenza, non mi fa cambiare idea su di te. Un percorso musicale e artistico si costruisce con sostanza, capacità, mettendosi alla prova", ha aggiunto Zerbi. A intervenire anche Anna Pettinelli, che ha ricordato ai ragazzi di non farsi abbagliare dal pubblico che canta il suo brano e di non contestare le assegnazioni. Alla fine, gli ridà la maglia.

Holy Francisco chiede di rivedere i professori e canta il suo inedito

Holy Francisco ha poi chiesto di poter incontrare di nuovo i professori e ha fatto un discorso ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi:

Ho riflettuto un pò, mi ha ferito che lei abbia dato ragione al professore perché io pensavo di essere difeso. So di avere questo spessore che cercate, per quando ho detto che contava la classifica vi chiedo scusa, non volevo essere sbruffone.

Il cantante si è esibito esibito con il suo inedito, Gaia e Mirea, per mostrare il suo lato artistico più profondo e intimo, ricevendo i complimenti dei presenti. "Ti vedo con un occhio diverso, più profondo, è scritto in un modo emozionante. Da oggi non se più quello grandi risate", ha detto Zerbi.