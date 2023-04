Angelina Mango tra Beyonce, Camila Cabello e Dua Lipa afferma la sua brillante personalità pop

A cura di Giulia Turco

Angelina Mango non smette di incantare sul palco di Amici 2023. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il suo talento prescinda dal nome che porta e che il suo successo nella scuola abbia poco a che fare con l'essere figlia d'arte. Angelina racchiude il senso di quell'esperimento che da un paio d'anni il talent show porta in scena, inserendo nel cast nomi di un determinato peso: saper superare aspettative e pregiudizio, che sono un limite insidiosissimo.

Vive di pane e musica da sempre e questo ha certamente aiutato a far sbocciare il suo talento, ma ha anche un'innata capacità di tenere il palco e una spontanea e connaturata padronanza di tutte le sue sfumature. Angelina è un animale pop e nell'ultimo appuntamento sul palco di Amici lo ha dimostrato.

È da brividi il suo duetto con Cricca sulle note di Halo, di Beyonce. Lui, protagonista della prova, è un coloratissimo Beatles contemporaneo, lei una diva anni 2000 in tuta di latex. Con agilità poco dopo è Camila Cabello, pronta a prendere uno dei brani più ad alta rotazione e portarlo alla sua dimensione, cantandolo in italiano. Poi è Dua Lipa, in un'esibizione coreografata che la definisce performer a tutti gli effetti.

Il pop internazionale è una sfida difficilissima, eppure le riesce alla perfezione interpretare senza mai lasciare indietro nessun pezzo di sé. Si cala nei panni delle mille Angelina. Riscrive se stessa ogni volta, cantando lo spettro completo delle sue emozioni che sono, già a 22 anni, vastissime, dove un vissuto importante è leggibile a chiare lettere.

Assapora Beyonce, Dua Lipa, il pop latineggiante e poi il folk di California Dreamin’. Infine si scioglie in una personalissima versione di Pino Daniele, tornando su note che sono più vicine al punto di partenza. Fa un viaggio incredibile e poi torna a casa, trovando se stessa ogni volta diversa.