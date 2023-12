Cristina D’Avena: “Il mio segreto per la giovinezza è la voglia di vivere, mai ricorso al botox” Fidanzata da anni, non ha intenzione di sposarsi. “Per il momento ho declinato la proposta, non riusciamo a metterci d’accordo. Però mi piacerebbe molto, spero presto”, racconta la cantante, che non ha mai nascosto qualche rimpianto sulla maternità. “Mi è dispiaciuto, ma mi sento la mamma di tutti i bambini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina D’Avena si racconta in una lunga intervista a cuore aperto, come ama fare lei che ha dedicato la sua vita alla musica, ma che non ha mai tenuto all’oscuro i suoi fan sulla sua vita privata. Da poco ha celebrato i suoi 40 anni di carriera: “Quando si raggiunge un traguardo così importante significa che quello che hai fatto è stato recepito, che il pubblico ti segue e ti vuole bene”, racconta ad Adnkronos.

La carriera iniziata tra le grazie di Silvio Berlusconi

“Ho visto gente con le lacrime agli occhi mentre cantavo brani che rievocavano nei loro ricordi le sigle dei cartoni animati con cui sono cresciuti”, racconta la cantante che è diventata un’icona per le generazioni degli anni ’80 e ’90. Pensare che ai tempi era soltanto una voce e che molti non la riconoscevano nemmeno vedendola. Tutto è successo nel fiorire di Fininvest e grazie alla fiducia di Silvio Berlusconi: “Aveva investito tantissimo nella tv dei ragazzi e quindi ci teneva moltissimo a me, mi coccolava molto”, racconta la cantante. “Con me Berlusconi è stato sempre un grande signore, una persona adorabile, sempre presente e generosa. Quando è scomparso mi è dispiaciuto tantissimo’’.

Cristina D'Avena eterna ragazzina

Nonostante una vita privata piuttosto basso profilo (non ha mai fatto molto discutere in termini di gossip), Cristina D’Avena ha sempre suscitato grande interesse da parte del pubblico, interessata conoscerla per per la persona al di là del personaggio. Per di più in molti invidiano la sua capacità di apparire sempre nel fiore dei suoi anni, sarà la freschezza che l’ha sempre caratterizzata. “Ritocchini? Non ne ho ancora mai fatti, nemmeno il botox, ho paura delle punture”, assicura oggi che ha 59 anni. “Per ora mi posso ancora affidare alla genetica. Anche il buon umore e la voglia di vivere mi aiutano a mantenermi giovane".

Il desiderio del matrimonio

Fidanzata da anni, non ha intenzione di sposarsi. “Per il momento ho declinato la proposta, non riusciamo a metterci d’accordo. Però mi piacerebbe molto, spero presto”. Sul tema della maternità ammette con sincerità di avere qualche rimpianto: “Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano".