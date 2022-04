Amici 21, Albe dedica un pensiero ai suoi compagni: “Sono cambiato, ho imparato molto da tutti voi” Albe ha voluto dedicare un messaggio speciale a tutti i suoi compagni, che in questi mesi lo hanno sostenuto e aiutato a maturare nella scuola di Amici 21. Il cantante, commosso, ha ringraziato anche Maria De Filippi.

A cura di Elisabetta Murina

Albe ha voluto fare una piccola sorpresa ai suoi compagni: "Vi volevo dire delle cose che non vi ho mai detto". Il cantante ha ripercorso i suoi mesi nella scuola di Amici 21 e ha dedicato un pensiero agli altri ragazzi, ringraziandoli per questi mesi passati insieme. Non sono mancate poi parole di stima e di affetto anche nei confronti di Maria De Filippi.

La dedica di Albe ai compagni

Come si è visto nella puntata del pomeridiano di oggi, 20 aprile, Albe ha deciso di chiamare tutti i suoi compagni perché ha qualcosa da dire: "Mi andava di ripercorrere il percorso che ho fatto e dire delle cose che non vi ho mai detto". Davanti agli occhi attenti dei ragazzi e con la voce quasi rotta dall'emozione, il cantate ha letto una lungo messaggio, rivolgendosi al se stesso dei primi mesi e ringraziando tutti per averlo aiutato a cambiare e maturare, come persona e come artista:

Ciao scemi, sono qua dal 15 settembre 2021 e andarmene da questo "nido" senza aver lasciato delle parole per voi mi avrebbe fatto sentire in colpa. Sono entrato da Alberto immaturo su molti aspetti e uscirò da Alberto immaturo sotto molti meno aspetti. Sono cambiato, ho imparato moltissimo da tutti voi, la cosa più bella e più difficile che ho imparato è stato essere me stesso fino in fondo. E credo che fino all'ultimo dei miei giorni mi ricorderò di questi 7/8 mesi come i più belli intensi della mia vita.

Dopo un inizio rivolto a tutti, il cantante ha dedicato parole d'affetto e stima per ognuno dei suoi compagni in casetta, da Alex a Sissi, LDA, Nunzio, Dario, Luigi e Michele. Infine anche a Serena, con cui è nato un rapporto d'amore e a cui ha voluto dire poche ma semplici parole, leggendo sul computer lo schema che si era prefissato di seguire: "Ricordati di dirle che è una donna meravigliosa e la ami da morire".

Il pensiero per Maria De Filippi

Albe ha voluto ringraziare commosso anche Maria De Filippi, dedicandole un pensiero speciale che ha letto ad alta voce davanti ai compagni, commuovendosi: