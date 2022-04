Albe e Serena festeggiano 6 mesi di fidanzamento ad Amici: “Io me la sposo” Albe e Serena festeggiano sei mesi insieme ad Amici di Maria De Filippi e per l’occasione il talent show gli ha regalato un viaggio a Parigi, sarà una sorpresa per la ballerina.

A cura di Gaia Martino

Albe e Serena sono stati i protagonisti della prima liason amorosa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante lo scorso ottobre lasciò la sua fidanzata Giulia per poter vivere una storia d'amore con la ballerina, ora sogna di vederla come madre dei suoi figli. Nel pomeridiano di ieri la padrona di casa ha aperto il discorso mesiversario: la coppia di Amici ha festeggiato sei mesi di relazione e per l'occasione il talent ha deciso di fargli trascorrere una romantica serata. Maria De Filippi regalerà ai due allievi un viaggio a Parigi.

La dichiarazione di Albe

Albe, alla domanda di Maria De Filippi sul rapporto con Serena, ha confessato di sognare già il matrimonio ed i figli. Il giovane cantante è molto innamorato della ballerina conosciuta nel talent show, per la quale ha lasciato la sua ormai ex fidanzata. Nel raccontare della storia con Serena, ha dichiarato:

Io la sposo, ti inviterò. Io sono serio, ora stiamo insieme da sei mesi, mezzo anno, ma stiamo troppo bene. Sto tanto bene con lei. Io voglio i bambini, tre figli, un po' cantano, un po' ballano.

La ballerina nel sentire la confessione però non è sembrata molto convinta: "Io voglio ballare, ma che bambini Albe? Io ho 19 anni".

La sorpresa per Serena

Maria De Filippi dopo aver parlato con entrambi, ha poi chiamato in disparte Albe per chiedergli se in occasione del mesiversario volesse fare un regalo alla sua Serena. Il giovane ha chiesto l'aiuto di Sissi, ma non immaginava che avrebbe potuto proporre anche un viaggio a Parigi: "Organizziamo una cena, poi come regalo che vuoi fare? Biglietto per due per Parigi?" ha detto Maria De Filippi, scatenando la gioia dell'allievo, "Davvero? Posso fare una cosa del genere? Fallo, a lei Parigi fa impazzire". Partiranno a luglio e Albe già non vede l'ora: "Si Maria fallo, poi ti do i soldi" ha detto, facendo scoppiare a ridere la conduttrice che ha subito replicato: "Penso che possiamo permettercelo".