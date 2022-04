Amici 21, Albe sorprende Serena per i 6 mesi di fidanzamento: cena romantica e viaggio a Parigi Per festeggiare i loro primi 6 mesi insieme, Albe ha organizzato una romantica sorpresa a Serena, con la complicità di Maria De Filippi: una cena a base di sushi e un viaggio Parigi, non appena usciranno da Amici 21.

A cura di Elisabetta Murina

Albe e Serena hanno festeggiato sei mesi di fidanzamento nella scuola di Amici 21. Quella tra il cantante e la ballerina è stata la prima liason sbocciata tra i banchi di questa edizione del talent di Maria De Filippi. E per un'occasione così speciale, Albe ha organizzato una romantica sorpresa alla sua dolce metà, che vede già come la mamma dei suoi figli e che sogna un giorno di sposare.

La romantica cena di Albe e Serena

Albe ha sorpreso Serena con una romantica cena, organizzata con la complicità di Maria De Filippi in una delle sale che normalmente vengono usate per le prove. Palloncini rossi a forma di cuore, rose e cioccolatini: la coppia si è concessa una serata lontano dal resto del gruppo per festeggiare i primi sei mesi del loro amore, che è nato proprio tra i banchi di Amici.

Prima di sedersi a gustare la loro cena a base di sushi, il cantane ha voluto sorprendere ancora una volta la fidanzata, facendole trovare sul tavolo una scatola a forma di cuore con un piccolo regalo: una torre Eiffel in miniatura. La scelta dell'oggetto naturalmente non è casuale: "Perché ho scelto la torre Eiffel secondo te?", ha chiesto Albe a Serena. "Andiamo insieme a Parigi", ha risposto lei. "Appena usciamo ci andiamo insieme", ha concluso lui. Ma le sorprese non sono finite: ad attendere Serena c'è anche un biglietto per Parigi, la città dell'amore per eccellenza, che Maria De Filippi ha voluto regalare alla coppia per il loro anniversario.

Albe sogna di sposare Serena

L'amore tra i due allievi di Amici 21 prosegue a gonfie vele, tanto che Albe, alla domanda della De Filippi sul rapporto con Serena, non ha nascosto il desiderio di volerla sposare e di vederla già come la madre dei suoi figli: "Io la sposo, ti inviterò. Io sono serio, ora stiamo insieme da sei mesi, mezzo anno, ma stiamo troppo bene. Sto tanto bene con lei. Io voglio i bambini, tre figli, un po' cantano, un po' ballano".