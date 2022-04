Alvin sgrida Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: “Le regole le decido io” Alvin ieri sera durante l’Isola dei Famosi ha ripreso diverse volte Jeremias Rodriguez che prima non permetteva al padre Gustavo di parlare, poi ha sostenuto che l’inviato non stesse controllando correttamente le regole della prova leader.

Tra giochi, prove e confronti, ieri sera è andata in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2022 e, dopo la squalifica di Silvano Michetti, un altro naufrago ha dovuto abbandonare il reality, Roberta Morise. Una serata complessa per i naufraghi del reality e per l'inviato Alvin in Honduras che hanno lottato contro le altissime temperature e l'umidità. Forse anche per questo motivo gli animi non erano particolarmente rilassati: Alvin è stato costretto a bacchettare Jeremias Rodriguez in diretta.

Le parole di Alvin contro Jeremias

Jeremias Rodriguez ieri sera ha fatto perdere la pazienza di Alvin, l'inviato dell'Isola dei Famosi. Ad inizio puntata si è discusso sullo sfogo di Nicolas Vaporidis: l'attore ha sostenuto che i suoi compagni d'avventura non siano abbastanza responsabili nelle mansioni da svolgere. In Palapa si è parlato anche della lite tra padre e figlio Rodriguez e Ilona Staller. Ilary Blasi ha dato modo a tutti di replicare alle diverse accuse ma quando ha dato la parola a Gustavo Rodriguez ha risposto il figlio, atteggiamento che ha fatto sbottare l'inviato.

Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te.

Alvin ha perso la pazienza contro Jeremias anche durante la prova leader nella quale i naufraghi dovevano estendere le braccia, rimanendo sospesi e in tensione, e sostenersi per non cadere nel fango. Gustavo Rodriguez ha sostenuto che Floriana non stesse svolgendo correttamente la prova e quando Jeremias, durante la sfida, ha scosso la testa come se mettesse in dubbio il ‘controllo' di Alvin, quest'ultimo si è stizzito:

Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?

La polemica di Jeremias all'Isola

L'argentino da quando ha iniziato la sua avventura sull'Isola ha diverse volte accusato il reality di non far vedere ai telespettatori tutto ciò che accade in Honduras. Anche ieri sera ha aperto la polemica durante lo scontro con Ilona Staller, "Lei mi ha insultato e questa parte non l'avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene" sono state le sue parole. L'inviato Alvin potrebbe essersi stufato dell'atteggiamento polemico dell'argentino e per questo motivo potrebbe aver perso la pazienza con lui ieri sera.