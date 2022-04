Jeremias Rodriguez contro l’Isola dei famosi: “Ilona Staller mi ha insultato e non lo fate vedere” All’Isola dei famosi 2022, Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno avuto un diverbio con Vladimir Luxuria, dopo che l’opinionista ha difeso Ilona Staller.

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa giovedì 7 aprile, è stato concesso ampio spazio alla lite tra Jeremias e Gustavo Rodriguez e Ilona Staller. I due hanno accusato la naufraga di non fare niente. Ilona, davanti alle continue critiche, è crollata in lacrime:

"Questa è pura cattiveria. Non mi piace quello che dicono. Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto? (Gustavo, ndr) mi ha anche detto che se cucinerà, non mi darà da mangiare. Rendetevi conto di come siamo messi su quest'isola".

Lo scontro tra Gustavo Rodriguez e Ilona Staller

Gustavo Rodriguez, mentre litigava con Ilona Staller, ha sbottato: "Chiuditi la bocca, non fai niente! Parla di tuo figlio meglio". La concorrente si è spazientita: "Non ti permettere di parlare di mio figlio perché potrei anche incaz**rmi di brutto. Ma come ti permetti?". A Ilary Blasi ha spiegato:

"Ci sono rimasta male, siamo andati a pescare con Roger e abbiamo preso oltre al pesce anche cinque cactus. Io non mi butto sempre davanti alle telecamere per mostrare. C'è stato un accanimento. Ognuno di noi fa qualcosa. Ci diamo tutti da fare".

Luxuria rimprovera Gustavo e Jeremias Rodriguez

Vladimir Luxuria ha rimproverato padre e figlio per l'atteggiamento avuto con Ilona Staller: "Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa o pesca ha il diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell'Isola. Non hai capito nulla dello spirito comunitario. Jeremias mi viene un sospetto. Non è che ce l'avete con lei, come avete fatto con Carmen Di Pietro, quando una va in nomination, fate un accerchiamento per farla fuori? Questo non è bello. Invece, mi è piaciuta la solidarietà tra Lory e Ilona".

La replica di Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jeremias Rodriguez è apparso furioso e ha accusato: "Ilona mi ha insultato e questa parte non l'avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene". Luxuria non ci ha visto più:

"Jeremias tu hai parlato del figlio di Ilona, ti rendi conto di cosa sei andato a dire a Ilona? Chiedi scusa invece di giustificarti. È una cosa che non si può sentire".

Ma la frase incriminata, in realtà, era stata pronunciata da Gustavo Rodriguez e quindi il fratello di Belén si è difeso: "Io non ho detto niente, questa è una bugia. Non è vero. Non dare la colpa a me". Anche Gustavo ha voluto fare un'ultima precisazione: