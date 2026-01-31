Programmi tv
Alessia Marcuzzi si infortuna a Tali e Quali, Siani resiste alla tentazione: “Ti prego! Più che i voti, scriviamo una ricetta”

Piccolo incidente a Tali e Quali per Alessia Marcuzzi che chiede un po’ di ghiaccio dopo una storia. La gag con la gamba della conduttrice e con Siani diventa virale: “Ti prego!”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Un piccolo incidente sul finale di Tali e Quali ha regalato ieri sera uno dei momenti più divertenti della serata. Protagonisti Alessandro Siani e Alessia Marcuzzi, con una gag improvvisata che ha fatto il giro dei social e che, in un fermo immagine, avrebbe meritato la firma di Carlo Vanzina.

"Mi stai mettendo veramente in serissima difficoltà". È la frase cavallo di battaglia di Alessandro Siani, che però nell'occasione ieri non abbiamo sentito. Poco prima di dare i voti e assegnare la vittoria, che è andata a Daniele Quartapelle, Alessia Marcuzzi ha preso infatti una storta e ha chiesto agli assistenti di studio un po' di ghiaccio.

Il siparietto

Nicola Savino, occhio attento a tutto ciò che succede in studio, ha subito colto l'occasione per trasformare il momento in uno sketch improvvisato. "Lui è un ortopedico", ha detto Savino rivolgendosi a Siani. La Marcuzzi, cogliendo al volo il suggerimento, ha tirato la gamba porgendola al comico napoletano.

L'istante si è congelato. Sembrava di sentire il tormentone di Siani: "Mi stai mettendo veramente in serissima difficoltà". Ma l'attore si è invece lasciato andare con un desichiano "Ti prego!", pronunciato con la stessa enfasi di chi si trova davvero in una situazione imbarazzante. Dopo quell'istante, Siani è tornato nei suoi panni con una chiusura perfetta: "Più che scrivere i voti, dobbiamo scrivere una ricetta". Una battuta che ha sdrammatizzato il momento, chiuso l'episodio e permesso alla trasmissione di proseguire verso il verdetto finale, con la Marcuzzi che ha rassicurato tutti: "Ho preso solo una storta ma posso continuare".

La scena, però, ha avuto tutti gli ingredienti della commedia all'italiana: l'imprevisto, la gag fisica, il doppio senso evitato all'ultimo secondo, la battuta fulminante. Un momento spontaneo che ha fatto ridere di gusto.

Gennaro Marco Duello
