Gaffe di Lupo con Martina Miliddi ad Affari Tuoi: “È un pacco bollente”, De Martino interviene e si scusa

Momento di imbarazzo in studio nella puntata di Affari Tuoi di martedì 10 febbraio, quando una battuta di Lupo si è trasformata in una gaffe nei confronti di Martina Miliddi, che ha costretto Stefano De Martino a intervenire immediatamente: "Ti chiedo scusa".

La battuta infelice di Lupo su Martina Miliddi

Protagonisti del siparietto sono stati la ballerina Martina Miliddi, ormai presenza fissa e amatissima del programma, e il collaboratore di studio Lupo, che si è lasciato andare a un commento particolare sulla ballerina. Tutto è iniziato nella fase finale della partita di Antonio, concorrente calabrese che è arrivato al rush finale con il pacco da 100mila euro da una parte e il pacco ballerina dall'altra. Stefano De Martino ha voluto comunque far entrare Martina in studio, ma le ha detto: "Ballerai solo se Antonio dovesse avere i 100mila euro, altrimenti cosa c'è da ballare?", ha scherzato il conduttore.

Al suo ingresso, l'ex allieva di Amici ha stretto il conduttore in un abbraccio molto affettuoso, confermando il feeling professionale che li lega. È stato in quel momento che Lupo, nel tentativo di fare un complimento alla bellezza della ballerina, ha esclamato rivolto al concorrente: "Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente". Un doppio senso che ha scatenato un immediato senso di disagio.

Le scuse immediate di De Martino

De Martino ha deciso subito di prendere parola, interrompendo Lupo per scusarsi direttamente con la ballerina: "Martina, scusami davvero", ha detto il conduttore, cercando di ristabilire un clima di professionalità. Per smorzare la tensione, De Martino ha poi dato spazio al talento dell'artista, invitandola a esibirsi con il suo stacchetto e lasciando che fosse la danza a riprendersi la scena. Oltre alla gaffe, la puntata ha lasciato l'amaro in bocca anche per l'esito del gioco. Antonio, infatti, ha accettato l'offerta del Dottore da 35mila euro, ma possedeva proprio i 100mila.